El aumento del precio del crudo y la incertidumbre geopolítica impulsaron al oro como activo refugio, mientras que Wall Street mostró cautela pese a los buenos resultados de Walmart y el bitcoin prolongó sus caídas.

El Ibex 35 se vio arrastrado por la escalada de tensiones en Oriente Medio, cayendo por debajo de los 18.000 puntos y registrando fuertes descensos en utilities, banca, constructoras y turismo, afectados por el repunte de los bonos y el alza del petróleo.

Jornada teñida de rojo entre los principales índices mundiales ante el crecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El Ibex 35 se contagia de la incertidumbre global perdiendo durante gran parte del día los 18.000 puntos. Entre los sectores con mayores caídas del día encontramos a gran parte de las utilities, que en esta ocasión sufren el crecimiento en la rentabilidad de los bonos. Las subidas en el precio del petróleo debido a la tensión entre Washington y Teherán, descuentan un crecimiento en los precios energéticos, que generarían un alza en la inflación, lo cual tiene un impacto directo en los intereses de la deuda, que está penalizando igualmente a empresas con altos niveles de endeudamiento.

Entre los sectores más perjudicados también vemos a industrias cíclicas como los bancos, constructoras, y consumo discrecional. Las empresas de turismo también sucumben ante el crecimiento del precio del petróleo y la distorsión en las rutas que puede generar el conflicto.

En el lado positivo destaca Repsol que ha publicado mejores resultados de lo esperado, a pesar de la volatilidad del crudo y los niveles de producción. La compañía ha incrementado el dividendo hasta superar el euro por acción, en lo que supone un desembolso total de 1.900 millones de euros en dividendos y recompras de acciones, lo que supone un 5,5% más que en 2025, lo cual ha tenido una gran aceptación por el mercado.

Wall Street pierde la tendencia

Ante la cautela reinante, el S&P 500 detuvo su recuperación tras una caída impulsada por la tecnología. Donald Trump afirmó que Estados Unidos debe "llegar a un acuerdo significativo " con Irán, y añadió que los próximos 10 días serán decisivos para saber si se llega a un acuerdo.

A nivel corporativo, Walmart subió, ya que las ventas en EE. UU. superaron las expectativas, eclipsando una perspectiva conservador anterior, mientras que surgen nuevas dudas en el mercado con Blue Capital. La compañía de crédito privado, ha encendido las alarmas en Wall Street tras bloquear las retiradas de uno de sus fondos más populares.

Petróleo y oro al alza debido a la inestabilidad

En materias primas, el petróleo se confirma como activo protagonista de la semana. Una de las mayores amenazas ante la inestabilidad con Irán sería el cierre del Estrecho de Ormuz , una ruta marítima global clave, por la que transcurre aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

El oro supera de nuevo los 5.000 dólares la onza mientras los inversores evaluaban el último estallido geopolítico y el próximo movimiento de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, a la espera de dos citas claves el viernes. Por un lado, se conocerán los datos de PCE, la medida favorita de la FED para calibrar el crecimiento de los precios, y se esperan noticias sobre el posible fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles.

El precio de Bitcoin sigue cayendo mientras la incertidumbre macroeconómica mundial pesa sobre los activos digitales