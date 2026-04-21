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Invertir implica riesgos.
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9:38 · 21 de abril de 2026

El Ibex 35 empieza con cautela, pero cada vez tiene más conexión con la IA

Javier Cabrera ·

Analista, CFA

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Puig lidera la sesión del Ibex 35
  • Las renovables repuntan
  • Unicaja descuenta dividendo

El Ibex 35 sube ligeramente en la jornada de hoy y Europa empieza la sesión con suaves repuntes en torno al 0,20%. Esto se produce a pesar de que en Asia hemos visto sólidas subidas, con el Kospi coreano anotándose máximos históricos. Todavía no está claro si Irán se presentará a las negociaciones con Estados Unidos para hablar de una extensión del alto el fuego, lo que está afectando a los índices. 

Imagen de la bandera de EspaÃ±a en un artÃ­culo sobre la apertura del Ibex 35

 Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig son las más alcistas de la sesión. El motivo es que Expansión ha publicado un artículo en el que habla sobre una financiación pedida por Estée Lauder a JP Morgan para su oferta por Puig. De momento, todavía no tenemos novedades oficiales sobre esta operación, que se está alargando. La cuestión probablemente más importante es el precio al que se realiza la operación y el porcentaje entre canje de acciones y pago en efectivo. Nosotros seguimos viendo potencial en la fusión, aunque creemos que el principal escollo puede ser la prima que se pague por parte de Estée Lauder. 

Las renovables también están teniendo una buena jornada. La realidad es que el mercado está prestando mucha atención al sector porque probablemente vaya de la mano del progreso de la IA y los centros de datos. 

Tabla con las empresas que mÃ¡s suben del Ibex 35
 
 

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Unicaja son las más bajistas del selectivo, pero se debe principalmente porque hoy sus acciones descuentan el dividendo que pagarán el jueves de esta misma semana. La rentabilidad por dividendo a cierre de ayer supera el 3%, por lo que las caídas de hoy están más que justificadas por eso. El resto de valores cae muy ligeramente. 

Tabla con las empresas que mÃ¡s caen del Ibex 35

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

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