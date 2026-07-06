El Ibex 35 empieza la semana con mal pie

El Ibex 35 empieza la semana con leves caídas a pesar de que el ánimo en Europa está siendo positivo. Sin embargo, tenemos a varias compañías del selectivo español que hoy están descontando dividendo e impactando en la variación diaria del índice. En cualquier caso, venimos de un fin de semana de pocas novedades.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Indra suben al calor del resto del sector defensa. El motivo parece ser que el mercado de nuevo se está centrando en la guerra de Ucrania y en la cumbre de la OTAN de los próximos días. Además, el Ministerio de Defensa ya está diseñando un plan para la transición a un nuevo caza en el que Indra tendrá un papel relevante. También otros valores cíclicos como Amadeus o IAG están repuntando.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja vemos a Iberdrola sufriendo un duro castigo. Sin embargo, tenemos que destacar que la compañía está descontando el dividendo que pagará el 27 de julio. En concreto, la rentabilidad por dividendo es del 1,9%, usando como referencia el precio de cierre del viernes, por lo que la caída real de hoy es de apenas algo más del 1%. Iberdrola es una de las empresas que más pesan en el selectivo, por lo que el impacto es grande. Repsol también descuenta dividendo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.