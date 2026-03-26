El Ibex 35 gira a la baja y pierde más de un 1%

El Ibex 35 ha finalizado la jornada en negativo, poniendo fin a la racha alcista que había mantenido durante las tres sesiones anteriores, en las que logró cerrar con avances. A lo largo del día, el índice fue perdiendo fuerza progresivamente y terminó registrando una caída superior al 1%. En el conjunto de Europa, el tono ha sido claramente bajista, con descensos generalizados en los principales índices. Este sentimiento negativo también se ha trasladado a Wall Street, donde las recientes declaraciones de carácter más agresivo en relación con el conflicto en Oriente Medio han deteriorado la confianza de los inversores.

Dentro del selectivo español, los valores han vuelto a comportarse de acuerdo con el patrón típico de las jornadas en las que sube el precio del petróleo: Repsol y el resto de compañías energéticas han registrado avances, mientras que los valores más cíclicos, como ArcelorMittal, el sector bancario y IAG, han vuelto a cerrar en negativo.

Merlin Properties lidera las subidas del Ibex 35 tras anunciar su ampliación de capital

La compañía más destacada de la sesión del Ibex 35 ha sido Merlin Properties, que ha liderado las subidas tras presentar los términos financieros de una ampliación de capital por valor de 767 millones de euros, destinada a impulsar la tercera fase de su estrategia en centros de datos. La operación ha sido bien recibida por el mercado gracias al respaldo de grandes inversores como Banco Santander y Nortia, que han aumentado su participación hasta el 24,7% y el 8,5% respectivamente mediante compras a precio de mercado y sin descuento (13,64 euros por acción, el cierre del martes 25). La buena acogida del mercado pone de manifiesto la confianza de los inversores y el interés por esta línea de negocio como vía de crecimiento y rentabilidad futura.

También han mostrado un comportamiento positivo Puig, que sigue beneficiándose de los rumores sobre una posible fusión con Estée Lauder, y Fluidra, respaldada por las últimas decisiones de su Consejo de Administración, entre las que destacan un incremento del dividendo y la incorporación de dos nuevos miembros.

ArcelorMittal y la banca encabezan las caídas por el impacto del conflicto y la energía

En la parte baja del Ibex 35, sobresale ArcelorMittal, una de las empresas más perjudicadas por el encarecimiento de la energía, que impacta directamente en sus márgenes. Asimismo, los principales bancos prolongan su tendencia bajista de las últimas semanas. La incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, junto con unos precios del petróleo elevados, incrementa el temor a una desaceleración económica, lo que afecta negativamente al sector financiero.

A nivel sectorial, el aumento en la rentabilidad de los bonos está penalizando especialmente a las compañías con mayores niveles de endeudamiento, en particular a las utilities.

Wall Street abre en negativo y los datos laborales de Estados Unidos muestran moderación

En el ámbito internacional, los principales índices estadounidenses han iniciado la sesión con caídas relevantes, en línea con el tono negativo observado en Europa. En cuanto a la macroeconomía, se han publicado las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos correspondientes a marzo, que se han situado ligeramente por debajo de las previsiones (210.000 frente a las 211.000 esperadas), aunque por encima del dato previo (205.000). Esta cifra refuerza la percepción de que el mercado laboral comienza a mostrar signos de moderación.

El crudo supera los 100 dólares tras nuevas amenazas y ausencia de avances diplomáticos

En un contexto de elevada incertidumbre y sin señales claras de desescalada en Oriente Medio, el precio del crudo ha continuado al alza. El Brent ha subido más de un 4%, superando nuevamente los 100 dólares por barril, tras las nuevas amenazas de Donald Trump a Irán de intensificar la ofensiva militar, después de que Teherán rechazara la propuesta estadounidense para alcanzar un acuerdo de paz. Todo ello refleja la persistencia de importantes diferencias entre ambas partes en un conflicto que se acerca ya al mes de duración.

A pesar de los distintos intentos de mediación impulsados por Estados Unidos, no se vislumbra una resolución cercana del conflicto, lo que mantiene la presión sobre los precios de la energía y contribuye a prolongar la incertidumbre en los mercados financieros.

Oro y plata retroceden por el dólar fuerte y ventas de reservas de Turquía

Respecto al comportamiento de los metales, el oro y la plata vuelven a verse afectados por la inestabilidad actual del mercado. El aumento en los intereses de la deuda, y la apreciación del dólar, vuelven a ser un lastre en su cotización. Además, el Banco Central de Turquía vendió e intercambió alrededor de 60 toneladas de oro en las dos semanas posteriores al inicio de la guerra en Irán, lo que añadió presión adicional a la baja sobre los precios del metal precioso.