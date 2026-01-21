El Ibex 35 abre de nuevo a la baja y las caídas se acercan al medio punto porcentual. Si bien la negatividad de hoy parece menor que la de ayer, las caídas ya empiezan a doler a algunos inversores. La realidad es que la incertidumbre macro sigue vigente y después del gran desempeño del selectivo español en los últimos 3 años es normal que veamos correcciones. Estas caídas son sanas para el mercado y permite ajustar las valoraciones de sectores sobrevalorados, como puede ser la banca.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig son las que más suben en la sesión de hoy y se anotan subidas de más del 2%. El sentimiento del mercado y del consenso de analistas está cambiando y ahora son bastante más positivos. Desde XTB hemos mantenido su precio objetivo en 22,2€ por acción debido a que pensamos que la negatividad sobre el sector fragancias es excesiva y es probable que la mejora del consumo del lujo aspiracional también esté impactando de manera positiva en los resultados de Puig. Por su parte, el precio del petróleo sigue hoy cayendo, lo que tiene un impacto positivo en IAG. Más allá de factores particulares de hoy, algunas de las compañías que suben están descontando el impacto positivo de algunos informes que se publicaron ayer pero que en mitad de la negatividad por la geopolítica el mercado no le dio importancia.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Mapfre están cayendo de nuevo en la apertura y ayer cerraron como la peor de la sesión. Después de subidas importantes, un informe de una casa de análisis no ha gustado al mercado y empieza a desconfiar sobre la buena marcha del negocio. Se espera una contracción de sus retornos y el negocio en Brasil muestra debilidad por los seguros ligados al crédito por los altos tipos de interés. Además, a esto hay que sumarle la debilidad del real brasileño. Indra está hoy también en la parte baja de la tabla, con una toma de beneficios en el sector defensa europeo después de su rally. ACS por su parte está descontando dividendo. Mientras, Solaria vuelve a copar la parte baja de la tabla, después de que ayer las renovables achacaran los repuntes de la plata.

