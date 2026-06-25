El Ibex 35 rebota con timidez

El Ibex 35 está rebotando ligeramente en la jornada de hoy, aunque se queda lejos del resto de índices europeos. De hecho, se queda bastante atrás de las subidas que los futuros del Nasdaq 100 se están anotando. ¿Qué está moviendo hoy al selectivo español?

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Acciona lideran la jornada en el día de su Junta General de Accionistas donde se votará la aprobación del pago del dividendo. Todo ello después de la información sobre la posibilidad de vender parte de Acciona Energía. Por su lado, IAG está subiendo hoy un 2% a pesar de descontar en la jornada de hoy su dividendo. Los precios del crudo están ya volviendo a los niveles previos a la guerra, aunque los precios del combustible para aviones siguen más de un 30% por encima de los precios del mismo periodo del año pasado. En cualquier caso, hay cierto optimismo inversor.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Indra son claramente las más bajistas de la sesión del Ibex 35, con un descenso de alrededor del 3%. Las caídas se producen tras conocerse que Indra y Santa Bárbara podrían estar negociando crear una empresa conjunta para acudir juntas a los contratos militares terrestres. Llama la atención este movimiento, ya que ambas compañías llevan tiempo en disputas por dichos contratos e incluso están con recursos en la Audiencia Nacional. Por otro lado, la banca española también está corrigiendo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.