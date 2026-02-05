El Ibex 35 se desangra con las caídas de la banca

El Ibex 35 sufre una fuerte caída en la jornada de hoy y se ubica por debajo de los 17.800 puntos. En general el mercado está sufriendo una venta masiva, que se achaca a las tecnológicas pero que se ha propagado por todo el mercado.

Movimientos en el Ibex 35

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 se ha ubicado Logista, con subidas de más del 3%, que ha publicado unos resultados con una expansión de su margen operativo superior a lo esperado por el consenso de analistas. Por su parte, Indra rebota hoy después de dos jornadas consecutivas de caídas por la incertidumbre sobre la compra de EM&E. Además, destaca ArcelorMittal, que más que sus cifras del cuarto trimestre, lo que ha gustado son las previsiones de la directiva sobre el impacto positivo que tendrá la nueva política arancelaria de la UE sobre las importaciones de acero y que se implantarán en julio.

En la parte baja hemos tenido a BBVA, con una caída del 7% y con la banca en rojo. La entidad ha presentado unas cifras que no han sido malas, aunque achacamos las caídas de hoy tanto a una cifra de beneficios ligeramente menor a lo esperado como a las provisiones en mercados clave. Cuando se cotiza a múltiplos altos, el mercado no perdona y cualquier cifra no esperada se castiga con ventas. Además, las comisiones se han visto muy lastradas por la lira turca, arrastrando las cifras de España y México. Las perspectivas para el 2026 nos parecen sanas y razonables, con crecimiento ligero tanto en España como en México. Los riesgos que vemos son la ralentización económica en México y la amenaza arancelaria de Trump, mientras que en España vemos una alta propensión del sector a entrar en una guerra de tipos en el mercado hipotecario, lo que puede lastrar considerablemente el margen.

Otros movimientos

Más allá del Ibex 35, en Europa las caídas también han sido generalizadas, con el DAX anotándose un descenso del 1%. El BCE mantuvo hoy los tipos de interés sin cambios. En cualquier caso, el foco se pone en Estados Unidos, donde el Nasdaq 100 se desploma un 1,5% y el sector tecnológico sufriendo. Alphabet presentó anoche sus resultados y aunque en líneas generales fueron buenos, ha presentado unas previsiones de capex que superan lo que se esperaba y pone la atención en la racionalidad de esas inversiones mil millonarias. Strategy también cae con fuerza, sufriendo la debilidad del bitcoin.

En las materias primas, la plata se ha desplomado un 16% en el día de hoy, mientras que el oro algo menos del 3%. Los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de la FED. En la misma dinámica está bitcoin, con una gran debilidad. Una política monetaria de tipos altos enfocada a controlar la inflación perjudicaría tanto a los metales preciosos como a bitcoin.



