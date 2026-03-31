Este año no es un año cualquiera en los mercados. Más allá de los conflictos geopolíticos, 2026 destaca por un fenómeno que no veíamos desde hace tiempo: el regreso de las grandes salidas a bolsa. Compañías de inteligencia artificial, software, diseño digital e incluso neobancos han anunciado su intención de cotizar públicamente, abriendo la puerta a que los inversores particulares puedan acceder a algunas de las empresas privadas más valiosas del mundo.

Tras varios años de sequía en los mercados de capitales, 2026 apunta a convertirse en el año en el que regresen las grandes IPO. La presión de los inversores por obtener liquidez han reactivado el interés por compañías como SpaceX, OpenAI, ByteDance, Anthropic, Databricks, Revolut, Stripe y Canva, todas con valoraciones multimillonarias y un atractivo enorme para los mercados globales.

¿Qué es una IPO y cómo acceder a estas acciones?

Una IPO (Initial Public Offering) es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en bolsa, ofreciendo sus acciones al público por primera vez. Este paso permite obtener financiación, dar liquidez a los accionistas y aumentar la visibilidad de la compañía.

Los inversores pueden acceder a estas acciones de dos formas:

durante la propia IPO, a través de entidades participantes en la colocación

tras el debut en bolsa, comprando las acciones directamente en plataformas como XTB.

¿Cuáles son las IPO más destacadas del año?

Desde startups unicornio como SpaceX o Canva, a actores clave del ecosistema de la IA como o Anthropic, en este 2026 podremos ver grandes IPO que los inversores podrán aprovechar.



SpaceX: la joya del mercado privado

SpaceX es, con diferencia, la empresa privada más valiosa del mundo y uno de los actores más estratégicos del sector aeroespacial. Su negocio combina lanzamientos orbitales, cohetes reutilizables y la expansión global de Starlink, su red de satélites de banda ancha. La compañía ha transformado la economía del espacio, reduciendo drásticamente los costes de lanzamiento y capturando contratos clave con NASA, el Pentágono y operadores comerciales.

A esto se suma la fusión entre SpaceX y xAI, que integra las capacidades de IA de Grok con los cohetes y satélites de SpaceX. Tras esta operación, el valor combinado asciende a 1,25 billones de dólares, creando un gigante de la IA y el espacio.

Valoración estimada: 1,5-1,75 billones

Fecha estimada: sin confirmar, pero analistas apuntan a H2 2026.

La valoración estimada para una futura IPO se sitúa entre 1,5 y 1,75 billones, con analistas apuntando a 2026 como posible ventana. En Polymarket, el mercado asigna un 59% de probabilidad a una valoración inicial entre 1,5 y 2 billones.

OpenAI: la empresa que lidera la carrera de la IA

OpenAI se ha consolidado como una de las empresas más influyentes de la inteligencia artificial generativa. Su modelo GPT y sus herramientas asociadas han redefinido la productividad empresarial y han impulsado una ola global de inversión en IA.

La presión de los inversores por obtener liquidez aumenta, pero la gobernanza interna y la dependencia estratégica de Microsoft hacen que una salida a bolsa siga siendo incierta. La valoración privada actual ronda los 840–850 mil millones, tras una megarronda de 110 mil millones cerrada en febrero de 2026.

Valoración estimada: 1 billon de dolares

Fecha estimada: final 2026 o 2027.

En Polymarket, la capitalización inicial más probable se sitúa entre 0,75 y 1 billón, aunque muchos participantes creen que la IPO podría retrasarse hasta 2027.

ByteDance: el gigante chino detrás de TikTok

ByteDance, matriz de TikTok, es uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo. Su algoritmo de recomendación ha revolucionado el consumo de contenido digital y su ecosistema abarca vídeo, productividad y educación.

La compañía ha explorado varias veces una salida a bolsa, pero las tensiones regulatorias entre China y Estados Unidos han frenado el proceso. Reuters y SCMP señalan que ByteDance podría optar por una IPO parcial en Hong Kong si mejora el clima político.

Valoración estimada: 500.000 millones

Fecha estimada: posible ventana en 2026 si mejora el clima regulatorio

Anthropic: el rival directo de OpenAI

Anthropic es uno de los principales competidores de OpenAI y una de las startups de IA con mayor crecimiento. Fundada por exmiembros de OpenAI, su enfoque se centra en modelos seguros y alineados, con la familia Claude como producto estrella.

Las inversiones de Amazon y Google han impulsado su valoración hasta los 30.000–40.000 millones, según Bloomberg. Su tecnología gana tracción entre empresas que buscan alternativas a OpenAI, y su enfoque en seguridad algorítmica la posiciona como un actor clave en la futura regulación de la IA.

Valoración estimada: 300.000

Fecha estimada: segunda parte de 2026

Revolut: el neobanco europeo que quiere cotizar

Revolut es uno de los neobancos más grandes de Europa y una de las fintech con mayor proyección global. Su oferta incluye cuentas multidivisa, pagos internacionales, inversión en acciones y criptomonedas, y servicios premium.

La empresa ha expresado repetidamente su intención de salir a bolsa, pero la falta de una licencia bancaria completa en Reino Unido ha retrasado el proceso.

Valoración estimada: 75.000-90.000 millones

Fecha estimada: objetivo antes de 2027

Canva: el unicornio australiano del diseño digital

Canva ha democratizado el diseño digital con una plataforma intuitiva que permite crear presentaciones, gráficos y contenido visual sin conocimientos técnicos. Su crecimiento ha sido meteórico entre pymes, creadores de contenido y equipos de marketing.

La empresa supera los 25.000 millones de valoración y, según Bloomberg, ya trabaja en documentación preliminar para una posible IPO. Su modelo basado en suscripciones y su expansión hacia herramientas de IA la convierten en una candidata sólida para debutar en bolsa.

Valoración estimada: 50.000 millones

Fecha estimada: segunda mitad de 2026

Estimaciones sujetas a cambios y un calendario todavía incierto

Aunque 2026 se perfila como el año del regreso de las grandes IPO, es importante subrayar que todas las valoraciones y fechas mencionadas son estimaciones, basadas en rondas privadas, filtraciones de mercado y expectativas de analistas. La salida a bolsa de compañías de este tamaño depende de múltiples factores: condiciones macroeconómicas, regulación, liquidez global, tensiones geopolíticas y la propia estrategia interna de cada empresa.

Por ello, tanto las cifras de valoración como la temporalidad deben interpretarse como proyecciones orientativas, no como compromisos firmes. El mercado puede acelerar o retrasar estas operaciones en función del entorno financiero y del apetito inversor en cada momento.