El Ibex 35 se queda rezagado

- El Ibex 35 cierra a la baja
- Aena lidera la jornada
- Repsol se desploma
El Ibex 35 termina la sesión con caídas y un sentimiento mixto en Europa. El selectivo español no se ha visto afectado por el dato de inflación del mes de diciembre, que era de confirmación, ni tampoco por la caída del riesgo geopolítico a nivel mundial.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35, las acciones relacionadas con el turismo han tenido un buen comportamiento, ya que Estados Unidos ha descartado un ataque en el corto plazo sobre Irán. Esto beneficia al sector porque el tráfico aéreo continuaría sin problemas, por lo que Aena e IAG han repuntado en la jornada de hoy. De hecho, el cierre del espacio aéreo momentáneo de Irán podría haber causado problemas de haberse extendido más en el tiempo. Además, Aena ha recibido una mejora de precio objetivo por parte de una casa de análisis. Acerinox o ACS también han tenido sólidas subidas, lo que podríamos relacionar con los buenos resultados del índice de Empire State de Nueva York y la encuesta de la FED de Filadelfia, ambas sobre el sentimiento de los directivos de Estados Unidos. Este país es muy importante para ambas compañías, por lo que un mayor optimismo empresarial refleja también mejores perspectivas para la economía.
Las acciones de Repsol se han desplomado casi un 6% por la caída de los precios del crudo y el informe que publicó ayer en el que se muestra una caída de la producción del 1,8% frente al cuarto trimestre del 2024, para dejar al año completo con una caída de la producción de 4%, a lo que hay que sumar la caída del 4,7% del año anterior. Con estas cifras, se entiende mejor las intenciones de Repsol de incrementar su producción en Venezuela, aunque claramente de momento sigue por debajo de las expectativas del mercado. Si bien el margen de refino ha tenido una gran evolución, la producción se sigue resintiendo. Aunque Repsol está incrementando de nuevo el peso de las inversiones en exploración y explotación (42,75% 9M2025 vs 35,38% 9M2024), en términos de avance se redujeron en un 9,5% en los 9 primeros meses del año. Por tanto, la compañía todavía tiene mucho margen de mejora. Las acciones de Grifols también caen, pero parece una toma de beneficios de los despuntes de ayer.
Otros mercados
Más allá del Ibex 35, en Europa el AEX neerlandés despunta de nuevo gracias a las subidas del 6% de ASML. Los resultados de TSMC han batido récords y han reafirmado el convencimiento de la empresa sobre la IA, tras anunciar unas inversiones ambiciosas para el 2026. Esto tiene un impacto positivo en las compañías que producen las maquinarias esenciales para la fabricación de chips, donde ASML es fundamental. En Wall Street también hemos visto ese optimismo, con Applied Material despuntando un 8%. Además, los resultados de Morgan Stanley o BlackRock también han convencido.
Los precios del crudo siguen cayendo con fuerza por la caída de la prima geopolítica por las tensiones sobre Irán, mientras que el oro y la plata han tenido un comportamiento moderado después de varias sesiones de fuertes curvas.
