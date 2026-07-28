La bolsa de Corea del Sur vive una de sus peores sesiones de los últimos años tras el desplome de los fabricantes de semiconductores. Las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, el avance tecnológico de China y la elevada exposición del índice al sector de los chips han desencadenado una fuerte recogida de beneficios.

La inteligencia artificial ha sido el gran motor de las bolsas mundiales durante los últimos dos años, pero los inversores empiezan a preguntarse si las expectativas habían ido demasiado lejos. La fuerte corrección sufrida por el KOSPI, el principal índice bursátil de Corea del Sur, refleja el cambio de sentimiento que atraviesa el mercado tras meses de subidas prácticamente ininterrumpidas.

El índice llegó a desplomarse cerca de un 11%, obligando incluso a activar los mecanismos de suspensión temporal de la negociación tanto en el KOSPI como en el KOSDAQ, una medida reservada para episodios de elevada volatilidad. La caída se produce después de que las ventas en los fabricantes de semiconductores se extendieran por todo el mercado asiático.

El movimiento también evidencia el enorme peso que el sector tecnológico tiene en la bolsa surcoreana. Samsung Electronics y SK Hynix representan una parte muy significativa del índice, por lo que cualquier corrección en ambas compañías termina trasladándose rápidamente al conjunto del mercado.

¿Por qué cae el KOSPI más de un 10%?

El desplome del KOSPI responde a la coincidencia de tres factores que han provocado una venta masiva en el sector de los semiconductores, principal motor del índice.

El primer catalizador ha sido el avance tecnológico de China. Las informaciones que apuntan a que una empresa estatal ha comenzado la producción en masa de equipos de litografía DUV han reavivado el temor a que el gigante asiático esté reduciendo la distancia tecnológica con los fabricantes internacionales a mayor velocidad de la prevista. Para un mercado tan dependiente de compañías como Samsung Electronics o SK Hynix, cualquier amenaza sobre su liderazgo tiene un impacto inmediato en las valoraciones.

En segundo lugar, el mercado empieza a cuestionar si las enormes inversiones en inteligencia artificial podrán mantener el ritmo actual. Tras meses de fuertes subidas, los inversores muestran una mayor sensibilidad ante cualquier noticia que ponga en duda la sostenibilidad de la demanda de memorias HBM o la rentabilidad de los miles de millones que las grandes tecnológicas están destinando a centros de datos e infraestructura de IA. La fuerte caída registrada por Nvidia y el resto del sector en Wall Street terminó trasladándose a Asia.

Por último, el deterioro del sentimiento se ha visto amplificado por factores técnicos. Samsung y SK Hynix representan más de la mitad de la capitalización del KOSPI, por lo que su desplome arrastró automáticamente al índice. A ello se sumó el elevado apalancamiento de los inversores minoristas a través de ETFs sobre acciones coreanas, lo que desencadenó ventas forzadas y obligó incluso a activar los mecanismos de suspensión temporal de la negociación.

SK Hynix lidera las caídas del KOSPI y pone a prueba el auge de la inteligencia artificial

Uno de los principales focos de atención vuelve a ser SK Hynix, el segundo mayor fabricante mundial de memorias y uno de los grandes beneficiados del boom de la inteligencia artificial.

Las acciones de la compañía han llegado a perder alrededor de un 45% desde el máximo histórico alcanzado en junio, borrando cerca de 570.000 millones de dólares de capitalización bursátil y saliendo del denominado "club del billón de dólares".

Lo llamativo es que este ajuste llega justo antes de la publicación de unos resultados que se esperan récord. El mercado no cuestiona el crecimiento actual de la compañía, sino la sostenibilidad del ciclo. Los inversores empiezan a preguntarse si las grandes tecnológicas mantendrán el mismo ritmo de inversión en centros de datos e inteligencia artificial durante los próximos trimestres y si los elevados precios de las memorias podrían terminar reduciendo la demanda o favoreciendo alternativas más económicas.

Al mismo tiempo, Samsung Electronics continúa incrementando su capacidad de producción para competir con SK Hynix en memorias HBM, mientras fabricantes chinos como CXMT aceleran su desarrollo tecnológico, aumentando el temor a un posible exceso de oferta en los próximos años.

China añade presión sobre los fabricantes de chips

La corrección del mercado también refleja un cambio de percepción sobre la capacidad tecnológica de China.

Durante años, los inversores asumieron que los fabricantes chinos tardarían mucho más tiempo en reducir la distancia con los líderes mundiales. Sin embargo, los recientes avances en la producción doméstica de equipos de litografía DUV y el éxito bursátil del fabricante de memorias CXMT han reavivado el debate sobre la velocidad a la que China está construyendo una cadena de suministro cada vez más independiente.

Aunque las compañías surcoreanas siguen manteniendo una clara ventaja tecnológica en los chips de memoria más avanzados, el mercado comienza a descontar un escenario de mayor competencia, menores márgenes y un posible aumento de la capacidad mundial de producción.

¿Es una oportunidad o el inicio de una corrección más profunda?

La gran incógnita ahora es si la caída del KOSPI representa una simple recogida de beneficios tras un rally extraordinario o si marca el inicio de una fase más prolongada de ajuste para el sector de los semiconductores.

Los fundamentales continúan siendo sólidos y las previsiones de beneficios siguen apuntando a un fuerte crecimiento durante este ejercicio. Sin embargo, el mercado ya no solo exige buenos resultados, sino también señales de que las enormes inversiones en inteligencia artificial continuarán generando una demanda suficiente para justificar las elevadas valoraciones alcanzadas durante los últimos meses.

En este contexto, los próximos resultados de SK Hynix, Samsung, Nvidia y el resto de grandes compañías tecnológicas podrían convertirse en la primera gran prueba para un mercado que empieza a mirar más allá del entusiasmo inicial por la inteligencia artificial.