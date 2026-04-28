Estos primeros meses del año han sido uno de los periodos más inciertos y convulsos de la historia reciente. Si echamos la vista atrás, destacan tres grandes eventos que han amenazado las subidas en bolsa y han presionado a diversos sectores a la baja.

El primero ha sido el estallido de un conflicto armado que ha involucrado a la mayor potencia mundial y que ha provocado una crisis energética y presiones inflacionarias tras el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

El segundo ha sido el agrandamiento de la burbuja tecnológica: los avances en inteligencia artificial han desplomado el precio del software y han arrastrado también a sectores como el inmobiliario, el logístico o el financiero.

El tercero ha sido la aparición de indicios de crisis en el mercado de crédito privado. Grandes fondos que financiaron compañías tecnológicas están recibiendo peticiones masivas de reembolsos ante el temor de que esas empresas no puedan cumplir sus obligaciones por culpa de la disrupción de la IA, generando tensiones de liquidez que los fondos no pueden absorber.

Con estos tres catalizadores bajistas aún presentes (precios del petróleo al alza, avances tecnológicos acelerados y tensiones en el crédito privado) podríamos esperar un escenario claramente negativo para las bolsas globales. Sin embargo, la realidad es muy distinta, las caídas provocadas por el conflicto ya se han recuperado y varios índices, como el S&P 500, ya están marcando nuevos máximos históricos.

En este contexto se observa una complacencia inversora elevada, donde los riesgos no están frenando el apetito por activos de riesgo. El capital vuelve a dirigirse hacia sectores como los semiconductores, que se han convertido en el epicentro de los flujos globales. ¿Qué geografías y sectores están captando más capital?

El giro geográfico: las bolsas asiáticas adelantan a Estados Unidos y Europa

Durante años, el foco inversor se ha concentrado en Estados Unidos, históricamente una de las bolsas más rentable del mundo. Sin embargo, esta tendencia se ha visto alterada en los últimos meses por la disrupción de la inteligencia artificial.

Uno de los principales cuellos de botella del sector es la infraestructura y el hardware, y gran parte de los fabricantes de chips se encuentran en Asia.

Si comparamos el rendimiento de los principales índices globales, la tendencia es evidente:

MSCI AC Asia: +13,58%

S&P 500: +4,8%

STOXX 600: +2,7%

Kospi (Corea del Sur): +53,5%

TWSE (Taiwán): +32,0%

Fuente: Investing / Elaboración propia

Europa comenzó el año con buen pie, beneficiándose de un dólar débil, una rotación sectorial favorable y múltiplos menos exigentes. Sin embargo, su dependencia energética y la mayor presencia de sectores tradicionales como el financiero o el industrial han frenado su recuperación.

Estados Unidos arrancó el año por detrás del resto de geografías. El mal comportamiento inicial de las Siete Magníficas, el SaaS‑apocalypse y unos múltiplos elevados limitaron el avance del índice. Pero tras el conflicto, el hecho de ser uno de los mayores productores energéticos del mundo y la rotación hacia valores expuestos a la cadena de valor de la IA —como Intel— han impulsado un rebote más sólido que en Europa.

El gran protagonista, no obstante, ha sido Asia. El MSCI AC Asia ha mostrado una recuperación aún más fuerte tras el conflicto. Aunque países como Japón sufren por su dependencia energética, el optimismo en torno a las compañías vinculadas al hardware de IA ha impulsado a las bolsas asiáticas. De hecho, si en lugar de un índice generalista observamos índices específicos como el Kospi o el TWSE, los resultados son espectaculares: +53 % y +35 %, respectivamente.

La rotación sectorial: los semiconductores dominan en todas las geografías

La rotación sectorial no es un fenómeno aislado. Si analizamos los valores más alcistas de cada índice, aparece un patrón claro: las compañías expuestas a semiconductores lideran las subidas.

En Europa, donde el peso del sector es menor, el principal referente es ASML. Sin embargo, los inversores han apostado por compañías más pequeñas, como Aixtron (+156,7%), STMicroelectronics (+91,4%) y BE Semiconductor (+79,6%).

Sin embargo, los inversores han apostado por compañías más pequeñas, como Aixtron (+156,7%), STMicroelectronics (+91,4%) y BE Semiconductor (+79,6%). En Estados Unidos, las subidas han sido aún más pronunciadas y han afectado a compañías de mayor capitalización, como Sandisk (+350%) o Intel (+130,3%).

las subidas han sido aún más pronunciadas y han afectado a compañías de mayor capitalización, En Asia, la región con mayor exposición a semiconductores y a la infraestructura de IA, compañías como Samsung han logrado avances del 229 % desde inicios de año.

La conclusión es que ante una mayor exposición inversora a la industria de la inteligencia artificial, los índices con mayor ponderación en semiconductores y múltiplos menos exigentes han sido los más beneficiados.

Bajo este escenario, las bolsas asiáticas han logrado arrebatarle la corona a Estados Unidos en el momento actual del mercado, situándose a la cabeza entre los índices con mayor crecimiento.

El rally ignora el riesgo: por qué el mercado sigue subiendo pese al ruido macro

A pesar de un entorno que combina guerra, disrupción tecnológica y tensiones en el crédito privado, los mercados han optado por mirar hacia adelante. La liquidez global, la rotación hacia sectores ligados a la inteligencia artificial y la búsqueda de momentum han creado un escenario donde los riesgos existen, pero no condicionan el comportamiento del inversor.

Esta desconexión entre narrativa macro y acción del mercado es uno de los rasgos más llamativos del año y explica por qué los índices siguen marcando máximos incluso en un contexto que, sobre el papel, debería ser bajista.

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El iShares MSCI EM Asia UCITS (CEBL.DE) ofrece acceso a economías asiáticas en rápido crecimiento, con un peso destacado en sectores tecnológicos y de infraestructura.

ofrece acceso a economías asiáticas en rápido crecimiento, con un peso destacado en sectores tecnológicos y de infraestructura. El Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) replica el comportamiento del Stoxx 600, proporcionando una visión amplia y diversificada de las principales compañías europeas.

replica el comportamiento del Stoxx 600, proporcionando una visión amplia y diversificada de las principales compañías europeas. Por su parte, el Invesco S&P 500 UCITS (P500.DE) permite invertir en las 500 mayores empresas de Estados Unidos, uno de los mercados más líquidos y dinámicos del mundo.

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