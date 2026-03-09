El mercado de crédito privado ha tenido un comienzo de año débil. Después de que Blue Owl restringiera los reembolsos en uno de sus fondos de crédito privado hace unas semanas, el mercado comenzó a cuestionar abiertamente la solvencia y las valoraciones de muchos fondos. Este fin de semana, BlackRock se suma a la lista de firmas que alimentan las preocupaciones de los inversores.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Las salidas de capital del mercado de crédito privado están alcanzando niveles sin precedentes. Dada la naturaleza de este mercado y su falta de liquidez, esto coloca a los fondos en una posición difícil.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Esta difícil situación también se refleja claramente en las valoraciones. Empresas como BlackRock y Blue Owl están pagando ahora el precio de los fallos en su propia estrategia. La idea detrás del crecimiento del crédito privado era ampliar la oferta a los inversores minoristas, pero estos tienen un perfil de riesgo muy diferente y una tolerancia mucho menor a tener su capital inmovilizado a largo plazo. Las preocupaciones de los inversores tampoco son infundadas: el mercado de crédito privado desempeña un papel fundamental en la financiación del desarrollo de infraestructura de IA, un área cuyos retornos prometidos están siendo cada vez más cuestionados.

¿Qué está ocultando BlackRock?

La falta de liquidez en el mercado de crédito privado no es, por sí misma, motivo de pánico. La iliquidez es una característica fundamental de este mercado, no algo extraordinario. Lo que podría ser un problema importante, evocando recuerdos de 2007, es que, según una investigación de Bloomberg, muchos fondos y posiciones en el mercado de crédito privado tienen una mayor exposición al sector del software de la que reportan.

En la práctica, esto significa que muchos fondos podrían estar ocultando su exposición total al software para obtener financiación sin pagar la prima de riesgo correspondiente. La mera existencia de dicha prima, y la evidencia de intentos de ocultar exposición para evitarla, sugiere que la situación de las empresas tecnológicas y del mercado de crédito privado podría ser peor de lo que indican las métricas financieras de muchas de estas firmas.

Gráfica de BlackRock en temporalidad diaria

Aunque los problemas en el mercado de crédito privado no desaparecerán de la noche a la mañana, y con el tiempo podrían resultar peores de lo esperado, esto no cambia el hecho de que, a día de hoy, la acción del gráfico parece más una corrección temporal impulsada por emociones. Un RSI alrededor de 25 puntos señaló un “suelo” en episodios anteriores de ventas.

Fuente: xStation5