- El mercado está descontando cada vez más una Reserva Federal más restrictiva ante el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y las tensiones en Oriente Medio.
- Los mercados monetarios están descontando aproximadamente un 54% de probabilidad de subidas de tipos de interés para finales de año.
- El par EUR/USD permanece en una tendencia bajista.
- El mercado está descontando cada vez más una Reserva Federal más restrictiva ante el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y las tensiones en Oriente Medio.
- Los mercados monetarios están descontando aproximadamente un 54% de probabilidad de subidas de tipos de interés para finales de año.
- El par EUR/USD permanece en una tendencia bajista.
El dólar estadounidense está reanudando su tendencia alcista y el mercado está descontando cada vez más una Reserva Federal más restrictiva. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, especialmente en el tramo corto de la curva, sugiere que los inversores vuelven a valorar el riesgo de que los tipos de interés se mantengan en niveles elevados durante un período más prolongado, una reacción clásica del mercado ante el aumento de las preocupaciones inflacionarias.
En segundo plano, las tensiones en Oriente Medio continúan impulsando los precios de la energía y alimentando las presiones inflacionarias en Estados Unidos. Si este impulso persiste, el dólar tiene margen para fortalecerse aún más frente a una cesta de las principales divisas. Las divisas de mercados emergentes y los activos basados en un escenario de recortes rápidos de tipos en Estados Unidos siguen siendo especialmente vulnerables. También se observa un cambio claro en la narrativa: hace no mucho, el mercado descontaba varios recortes de tipos este año, pero ahora se habla cada vez más de posibles subidas.
El mercado descuenta una FED más hawkish
En este momento, los mercados monetarios están descontando aproximadamente un 54% de probabilidad de subidas de tipos de interés para finales de año. Este es un cambio significativo, ya que respalda al dólar tanto a través del canal de los tipos de interés como mediante un aumento de la aversión al riesgo. Esta valoración implica que el mercado ha dejado de anticipar un escenario dovish para la Fed y está comenzando a incorporar una política más restrictiva. En la práctica, esto podría sostener las ganancias del índice dólar y limitar el potencial de un debilitamiento sostenido del dólar.
El par EUR/USD permanece en una tendencia bajista, limitado por arriba por la resistencia marcada por la media móvil exponencial de 200 días (la línea dorada en el gráfico). Sin embargo, el euro ha recuperado una parte significativa del terreno perdido desde los mínimos de esta semana.
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