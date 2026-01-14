Flujos y posicionamiento refuerzan el movimiento: la fuerte liquidación de posiciones cortas (casi 290 millones de dólares en Bitcoin ) y las entradas récord en ETFs de Bitcoin en EE. UU. (754 millones dólares) sugieren un cambio de sentimiento y refuerzan la idea de que el repunte podría tener mayor recorrido.

Bitcoin se suma al rally de activos alternativos: tras meses de estancamiento, Bitcoin alcanza los 96.000 dólares , su nivel más alto en dos meses, apoyado por un contexto macro favorable, tensiones geopolíticas y el renovado atractivo de los activos alternativos frente al dólar y a la incertidumbre sobre la Fed; Ethereum también acompaña con subidas superiores al 5%.

Cuando parecía que se estaban quedando rezagadas respecto al resto del mercado, las criptomonedas han levantado la mano. El Bitcoin alcanza un máximo de dos meses, uniéndose finalmente al repunte de los activos de riesgo y los metales preciosos tras semanas estancada en un rango lateral. Este movimiento se produce cuando los inversores apuestan por diversos activos alternativos, con la geopolítica como factor de apoyo.

El Bitcoin repunta: ¿qué factores están impulsando su precio?

En concreto, el precio del Bitcoin ha subido hasta los 96.000 dólares en su nivel más alto desde el 16 de noviembre. Pero no solo está siendo cosa del Bitcoin, el Ethereum, el segundo token más grande, llegó a subir hoy un 5,1%.

Hay que recordar que Bitcoin cerró el 2025 con una pérdida de más del 6% tras cerrar el año con un comportamiento errático, principalmente en el último trimestre, descorrelacionado de las subidas de las acciones y los metales preciosos. Sin embargo, el token ha mostrado indicios de una posible ruptura a lo largo de enero.

Los últimos datos sobre la inflación estadounidense han sido un factor favorable para el Bitcoin, así como las tensiones en torno a Jerome Powell y la Reserva Federal , que recibió una citación del Departamento de Justicia a principios de esta semana. El episodio de la Fed pone de relieve el valor de los activos alternativos frente al dólar estadounidense.

Otro factor positivo es la fuerte caída de posiciones cortas en los mercados de derivados de Bitcoin. Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se han liquidado aproximadamente 290 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin. En todas las criptomonedas, se han liquidado aproximadamente 600 millones de dólares en posiciones cortas.

Además, los inversores han invertido 754 millones de dólares en los 12 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos, la mayor cantidad desde el 7 de octubre, lo que demuestra un voto de confianza de que el repunte tiene más recorrido.

En términos generales, los mercados vuelven a considerar que el contexto macroeconómico actual es positivo para Bitcoin. Las tensiones en Venezuela, los disturbios en Irán, el debate sobre la independencia de la Reserva Federal y la decisión del MSCI de archivar un plan para expulsar a empresas con gran presencia de criptomonedas como Strategy de los principales índices podrían ser, desde nuestro punto de vista, una buena señal de compra para Bitcoin.