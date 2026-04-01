Los futuros de los índices estadounidenses registran subidas moderadas antes de la apertura de la sesión. El S&P 500 tuvo ayer su mejor jornada desde mayo del año pasado, y ahora los inversores tratan de evaluar si aún queda margen para que el rebote continúe. Los futuros del S&P 500 suben un 0,6%, el Dow Jones avanza un 0,5%, y el Nasdaq 100 repunta casi un 0,9%.

El dólar estadounidense se fortaleció ligeramente tras los datos de ADP, que mostraron un crecimiento del empleo privado por encima de lo esperado (62k vs. 40k).

Los hedge funds han reducido su exposición a renta variable global durante seis semanas consecutivas, principalmente mediante posiciones cortas, con ventas en todas las regiones principales. En Europa, las posiciones cortas en instrumentos macro alcanzan alrededor del 11%, el nivel más alto en 10 años. En un periodo de seis semanas, la venta neta de acciones estadounidenses fue la tercera mayor de la última década, acercándose a los niveles de la época del Covid.

Los Commodity Trading Advisors (CTAs) vendieron aproximadamente 190.000 millones de dólares en acciones durante el último mes y actualmente mantienen una posición neta corta de unos 50.000 millones. Goldman Sachs estima que los CTAs podrían convertirse en compradores en todos los escenarios durante el próximo mes.

Goldman también espera compras de acciones por parte de fondos de pensiones debido al reequilibrio de fin de mes y fin de trimestre. Además, unos 7.000 millones de dólares en gamma negativa de opciones expiran a final de mes, reduciendo presión sobre el mercado.

El Nasdaq 100 ha caído más de un 10% desde su máximo, entrando en corrección formal, mientras que el S&P 500 está cerca de hacerlo. El Stoxx 600 europeo cayó alrededor de un 9% en marzo, encaminándose a su peor mes en seis años. Los mercados bursátiles han alcanzado niveles técnicamente sobrevendidos, y Goldman Sachs señaló el lunes signos de capitulación de hedge funds y niveles muy altos de pesimismo.

Gráfico del S&P 500

Fuente: xStation5

Noticias del mercado estadounidense

XLE (energía) cae casi un 2% después de que Trump dijera que EE. UU. podría abandonar Irán en dos o tres semanas.

Nike cae un 11% tras una guía débil; JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America recortaron su recomendación.

RH se desploma más de un 20% tras no cumplir expectativas de beneficio, ingresos y previsiones.

Cal-Maine Foods sube un 4% tras superar expectativas en EPS e ingresos.

nCino avanza un 23,2% gracias a métricas trimestrales y previsiones mejores de lo esperado.

Target Hospitality sube un 33,4% tras asegurar un contrato de centro de datos valorado en más de 550 millones de dólares .

Bank of America sube un 1,2% y Wells Fargo un 1,5% después de que HSBC mejorara el sector bancario de “Hold” a “Buy”.

UnitedHealth sube un 1,3% tras ser mejorada por Raymond James de “Market Perform” a “Outperform”.

Rivian sube un 2,6% tras ser mejorada por DA Davidson de “Underperform” a “Neutral”.

Gráfico Bank of America



Fuente: xStation5