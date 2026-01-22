El S&P 500 se acerca a los 7.000 puntos

La confianza en el S&P 500 se ve respaldada por el buen ánimo después de que el presidente Donald Trump indicara un cambio de postura en su reciente discurso arancelario relacionado con las tensiones en torno a Groenlandia. Este cambio ha ayudado a los mercados a estabilizarse tras un fuerte episodio de volatilidad.

Varias empresas importantes, como Microsoft, Nvidia y Tesla, se mantienen muy por debajo de sus máximos recientes, lo que mantiene viva la narrativa del "reinicio de la valoración". Por su partre, las acciones de Meta repuntan casi un 4%, recuperándose desde sus mínimos locales, gracias a la decisión de Jefferies de "comprar en la caída" tras la corrección del 20%.

Fuente:: Plataforma de XTB

El S&P 500, el Nasdaq y el Russell abren a alza

Los mercados parecen estar respondiendo positivamente a un nuevo episodio de "TACO", un patrón en el que las amenazas comerciales agresivas de Donald Trump son seguidas por retrocesos o anulaciones en la aplicación de esas medidas. Esta vez, la atención se centra en la retirada de Trump de la imposición de aranceles a varios países europeos, lo que habría estado vinculado a las negociaciones sobre Groenlandia.

El S&P 500 sube 6 décimas, extendiendo el repunte de ayer

El Nasdaq 100 recupera el apetito por el sector tecnológico y repunta un 0,8%

El Russell 2000 vuelve a liderar la jornada en Wall Street (+1,3%)

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan ligeramente al inicio de la sesión

Si bien el ánimo del mercado está mejorando claramente, el panorama general sigue siendo frágil. Los inversores quieren confirmar si las presiones inflacionarias impulsadas por los aranceles se desvanecen por completo, lo que podría dar a la Fed más margen para recortar los tipos a finales de este año. Si bien los mercados están reaccionando positivamente a la reversión arancelaria, el tema geopolítico sigue sin resolverse, y Groenlandia vuelve a ser el foco de atención.

Al mismo tiempo, el inicio de la temporada de resultados está siendo sólida. La mayoría de las empresas que informan han superado las expectativas, pero los inversores siguen centrados en la orientación futura en lugar de los resultados retrospectivos.

Solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.: 200.000 frente a las 209.000 esperadas y las 198.000 anteriores, con solicitudes continuas ligeramente inferiores a las esperadas.

PIB final intertrimestral de EE. UU.: 4,4% frente al 4,3% esperado y el 4,3% anterior (índice de precios en 3,8% interanual, en línea con las expectativas).

frente al 4,3% esperado y el 4,3% anterior (índice de precios en 3,8% interanual, en línea con las expectativas). PCE en 2,8% interanual, en línea con las expectativas.

Empresas destacadas del S&P 500

Venture Global sube un 10% después de ganar una disputa contra Repsol por los envíos de GNL desde su planta de exportación de Luisiana.

Mobileye sube un 6% tras el aumento de las previsiones de ingresos.

Sphere Entertainment sube un 3% después de que BTIG mejorara la recomendación de la acción a "Comprar".

Lululemon sube un 2,7% tras anunciar un plan de recompra de acciones.

Rocket Lab sube un 2% después de que la compañía anunciara que una prueba de calificación provocó una ruptura durante una prueba de presión hidrostática.

AMD sube un 1% tras superar las expectativas.

Procter & Gamble cae un 1,6% debido al estancamiento del crecimiento orgánico de las ventas y la caída del volumen.

Knight-Swift cae un 2% después de que sus ganancias del cuarto trimestre no alcanzaran las expectativas.

Abbott cae un 4% tras publicar los resultados del cuarto trimestre.

Axogen baja un 7% tras anunciar una oferta de acciones ordinarias por 85 millones de dólares.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.