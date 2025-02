El mercado estadounidense comenzó la jornada con ligeros descensos, lastrado por el mal comportamiento de Alphabet, que está siendo castigado después de que sus resultados no cumplieran con las expectativas del mercado. El S&P 500 sube en estos momentos cerca de un 0,2%, al igual que el Nasdaq 100 y el Dow Jones. El Rusell 2000 por su parte sube casi un 1%.

Alphabet lastra al S&P 500

Aunque las caidas de la sesión no hayan sido muy pronunciadas, dentro del S&P 500, una de las empresas que mayores movimientos ha presentado es Alphabet. Las acciones de la compañía se anotan una caída de casi el 8%, lo que contrasta con las subidas del 2% antes de su presentación de resultados. En la jornada de hoy, los inversores han penalizado los datos presentados por la empresa, ya que no han cumplido con las expectativas.

La ralentización en el crecimiento de sus negocios relacionados con la nube que le ha reportado menos beneficios de los esperados en el último trimestre del año, es uno de los principales factores que están ahuyentando a los inversores. Los servicios de Alphabet en la nube reflejan el impacto de la IA en las ventas de la empresa. A pesar de captar a las startups como nuevos clientes, ya que estas requieren de servicios en la nube para realizar su trabajo, no parece suficiente para impulsar el crecimiento de clientes y este no se está dando al ritmo esperado. Por otro lado, no parece que los inversores confíen en la rentabilidad de las inversiones de Alphabet a pesar de haber anunciado sus planes en la construcción de nuevos centros de datos, infraestructuras necesarias para el desarrollo y utilización de la IA.

Por otro lado, dentro de la zona baja del S&P 500 también encontramos a Tesla, Amazon y Apple. Los valores que consiguieron sobrevivir a las caídas por la incertidumbre de la IA ahora caen alrededor de un 2%.

Cotización de Alphabet

Fuente: Plataforma de XTB

Nvidia, entre las más alcistas del S&P 500

En la zona alta del S&P 500 destacan Super Micro Computer Inc y NVIDIA. Super Micro Computer, Inc., junto con sus subsidiarias, desarrolla y fabrica de servidores de almacenamiento de alto rendimiento en Estados Unidos, Europa, Asia y a nivel internacional. Sus soluciones incluyen desde servidores completos, sistemas de almacenamiento, software de gestión de servidores y software de seguridad.

Las subidas experimentadas están relacionadas con el anuncio de las actualizaciones sobre sus servicios que hará el 11 de febrero. La compañía que aporta servicios de IT para almacenamiento en la nube ha anunciado mejoras en sus centros de datos gracias a la plataforma Blackwell de NVIDIA. Los avances y mejoras en sus infraestructuras la posicionan con ventajas frente a sus competidores. Supermicro es un líder mundial en soluciones de IT y en el contexto del procesamiento de datos. Además, se compromete a ofrecer innovación en el mercado para las infraestructuras de IT empresariales, en la nube y de inteligencia artificial.

Así pues, NVIDIA se beneficia de este anuncio. Aunque su valor sigue por debajo del previo al anuncio de DeepSeek, acumula varios días con subidas. Su situación respecto a los resultados presentados no cambia y las expectativas de los inversores se mantienen.

Cotización de Nvidia

Fuente: Plataforma de XTB

¿Como invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.