El S&P500 abre en rojo

Wall Street cede tras dos días de subidas, ya que los inversores siguen asimilando las señales contradictorias de la Reserva Federal y descontando las posibles consecuencias de los próximos aranceles recíprocos, que entrarán en vigor el 2 de abril. El S&P500 cae un 0,9% mientras que el Russell 2000 se deja un 1,3%. Los fondos de renta variable recibieron sus mayores entradas semanales en 2025, y Bank of America señaló que muchos inversores aún creen que la guerra comercial podría no afectar negativamente a la economía en general ni al mercado bursátil, lo que indica una resiliencia a pesar de los desafíos del entorno. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Cotización del S&P500 El S&P500 se enfrenta a una corrección notable, ya que la confianza del mercado continúa a la baja en un contexto de alta incertidumbre y una caída de la confianza de consumidores y empresas. Sin embargo, tras un mes de caídas, el S&P500 se encamina a cerrar la semana en positivo. Fuente: xStation5 Noticias corporativas del S&P500 Alnylam (ALNY.US) obtiene la aprobación ampliada de la FDA para Amvuttra en el tratamiento de la ATTR-CM, lo que supone un reto para la franquicia Vyndamax de Pfizer, valorada en 5.000 millones de dólares. Esta medida impulsa el potencial de crecimiento de Alnylam en un mercado infradiagnosticado, donde el 80% de los casos no se detectan, lo que genera oportunidades para múltiples competidores. La reciente entrada de BridgeBio aumenta la competencia, lo que hace que el mercado de la ATTR-CM sea cada vez más disputado entre las empresas biotecnológicas. Las acciones han subido un 8,6%.

Las acciones de FedEx (FDX.US) se desploman un 10% tras recortar sus previsiones de beneficios por tercer trimestre consecutivo, debido a la inflación y la baja demanda. Los beneficios ajustados se sitúan ahora entre 18 y 18,60 dólares por acción, por debajo de las estimaciones. La compañía se enfrenta a la presión de la debilidad industrial, la incertidumbre arancelaria y los cambios en el gasto de los consumidores. FedEx planea escindir su división de transporte para optimizar sus operaciones. Lockheed Martin (LMT.US) y Boeing (BA.US) esperan la decisión de la Casa Blanca sobre el contrato del avión de combate Next-Gen Air Dominance. El adjudicatario se asegurará un papel clave en el programa de 16.000 millones de dólares para reemplazar al F-22, cuyo anuncio se espera para el viernes. La decisión se produce en medio de la preocupación por los avances de China en la tecnología de cazas de sexta generación y el escrutinio de Elon Musk sobre la reducción de costes. Las acciones de Lockheed Martin suben un 1,6%.

Las acciones de Nike (NKE.US) caen un 7% en el premercado , ya que su recuperación se enfrenta a obstáculos derivados de la liquidación de inventario y los aranceles. El director ejecutivo, Elliott Hill, se está centrando de nuevo en las colaboraciones deportivas y minoristas, pero la debilidad de las ventas en China y la caída del tráfico digital se suman a los desafíos a pesar de las señales de progreso. Los analistas prevén una recuperación larga y volátil, con el lanzamiento de nuevos productos y los cambios en el marketing desempeñando un papel clave. Las acciones bajan un 8,8%.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla (TSLA.US), se dirigió a los empleados en una reunión general, instándolos a conservar sus acciones y reafirmándolos en la visión a largo plazo de Tesla. Las acciones de Tesla se han desplomado más del 50 % en tan solo tres meses, una de las caídas más drásticas en la historia de la compañía. Esta caída se produce en medio de la ralentización de la producción, la reacción política y la incertidumbre sobre la futura línea de productos de la compañía. Las acciones suben un 2,3% en estos momentos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.