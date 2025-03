El S&P500 cae más del 1% en la apertura

El S&P500 baja un 1,13% hasta los 5.610 puntos, mientras que el Dow Jones se deja un 0,6% hasta los 41596 puntos. El Nasdaq 100 muestra una caída significativa del 1,95%, hasta los 19482,24 puntos, y el Russell 2000 cotiza en los 2.045 puntos. Desempeño intradiario del S&P 500 por sectores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation Noticias corporativas del S&P 500 Apple pierde apelación contra controles regulatorios alemanes : Apple perdió el martes una apelación contra una evaluación regulatoria alemana. El Tribunal Federal de Justicia respaldó la designación de Apple, por parte de la oficina alemana de competencia, como "empresa de suma importancia intermercado para la competencia" en 2023. Esta clasificación somete a Apple a controles más estrictos, uniéndose a Alphabet, matriz de Google, y Meta, propietaria de Facebook, en la lista de gigantes tecnológicos alemanes que enfrentan posibles medidas para frenar su dominio del mercado. Apple declaró que enfrenta una dura competencia en Alemania y discrepó de la decisión, argumentando que "ignora el valor de un modelo de negocio que prioriza la privacidad y la seguridad de los usuarios". El tribunal denegó la solicitud de Apple de consultar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso.

Google adquiere la startup de ciberseguridad Wiz por 32 mil millones de dólares : Alphabet, matriz de Google, acordó adquirir la startup de ciberseguridad Wiz por 32 mil millones de dólares en una operación íntegramente en efectivo, lo que representa la mayor adquisición de Google hasta la fecha y el mayor acuerdo de 2025 hasta la fecha. La adquisición busca impulsar el negocio en la nube de Google, que ha tenido dificultades para seguir el ritmo de sus competidores. Wiz, que ofrece software de ciberseguridad para computación en la nube, se asocia con importantes proveedores de servicios en la nube, como Amazon, Microsoft y Google. El acuerdo podría mejorar las funciones de seguridad en la nube de Google, lo que podría atraer a más clientes a medida que crece la demanda, en parte debido a las necesidades informáticas de las empresas de IA generativa. Google afirmó que la adquisición ayudaría a las empresas de IA a obtener mayor seguridad al utilizar múltiples servicios en la nube. El acuerdo pondrá a prueba la estrategia antimonopolio de la administración Trump, ya que Google enfrenta dos demandas antimonopolio en curso.

El CEO de Nvidia revelará detalles sobre el nuevo chip de IA en la Conferencia de Desarrolladores : Se espera que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, revele detalles sobre el nuevo chip de IA de la compañía, probablemente llamado Rubin, en su conferencia anual de desarrolladores de software el martes. Según se informa, la nueva oferta insignia consistirá en una familia de chips diseñados para grandes centros de datos que entrenan sistemas de IA. Nvidia está intentando establecer un patrón de lanzamiento de un chip insignia anualmente, a pesar de los problemas de fabricación con su actual chip Blackwell. Las acciones de Nvidia se desplomaron a principios de este año después de que la startup china DeepSeek afirmara que podría producir un chatbot de IA competitivo con mucha menos potencia de procesamiento que las generaciones anteriores. Sin embargo, Huang ha rebatido que los nuevos modelos de IA que requieren un mayor pensamiento computacional harán que los chips de Nvidia sean aún más importantes.

Steel Dynamics pronostica un crecimiento secuencial de las ganancias, pero por debajo de los niveles del año anterior : Steel Dynamics espera que las ganancias del primer trimestre crezcan secuencialmente hasta situarse entre 1,36 y 1,40 dólares por acción, aunque se mantienen muy por debajo de los 3,67 dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior. El productor de acero con sede en Fort Wayne, Indiana, anticipa una mejora en la rentabilidad general impulsada por el aumento de los envíos y precios más favorables. Se espera que las ganancias de las operaciones de reciclaje de metales crezcan secuencialmente debido al aumento de los precios y la estabilidad de los volúmenes, mientras que se prevé que las ganancias de la fabricación de acero disminuyan debido a la disminución de los envíos y los precios. La compañía señaló que los sectores de energía, construcción no residencial e industrial continúan liderando la demanda, con un aumento en la actividad de pedidos y una mejora en la cartera de pedidos en el primer trimestre.

Las acciones de Tesla (TSLA.US) están pasando por un momento difícil. No solo han caído casi un 52% desde que alcanzaron un máximo histórico en diciembre de 2024, sino que también han bajado un 3,5% adicional antes de la jornada de hoy, debido a informes que indican que los competidores chinos están tomando cada vez más la iniciativa en el mercado de vehículos eléctricos. Como informó CNBC, el competidor de Elon Musk, Zeekr, introducirá de forma gratuita un sistema avanzado de asistencia al conductor, lo que podría dañar aún más su "ventaja competitiva" en el mercado asiático. Fuente: Bloomberg Financial LP

