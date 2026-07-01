🔴En DIRECTO: Mi plan de inversión de julio

Julio marcará el verdadero punto de inflexión para los mercados financieros durante la segunda mitad del año. Tras un semestre dominado por la inflación, los bancos centrales y las tensiones geopolíticas, la atención de los inversores comenzará otra vez a desplazarse hacia los resultados empresariales y la capacidad de las compañías para seguir justificando unas valoraciones exigentes, especialmente en Estados Unidos. No es casualidad que julio sea el mejor mes para el S&P 500 de todo el año.

Las reuniones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, el inicio de la temporada de resultados, la evolución del precio del petróleo tras el conflicto en Oriente Medio y las negociaciones comerciales entre las principales economías serán algunos de los grandes catalizadores del mes. Todo ello en un contexto de menor liquidez estival, donde cualquier sorpresa podría traducirse en un aumento de la volatilidad.

En nuestro Plan de Inversión de Julio, analizamos los principales riesgos y oportunidades, las perspectivas del mercado, los sectores que podrían tomar el relevo al liderazgo de la IA y las temáticas estructurales que continúan ganando protagonismo. También tendrán un papel protagonista los movimientos de los metales como el oro y la plata y las fuertes correcciones de las criptomonedas. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos meses? ¿Y cómo podemos preparar nuestra cartera para los movimientos del mercado?

Descúbrelo en este seminario especial con nuestro responsable de análisis, Manuel Pinto. ¡No te lo pierdas! Ya en directo: