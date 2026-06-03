La revolución de la inteligencia artificial sigue acelerándose en los mercados bursátiles. Ya no se limita a cambiar los modelos de negocio de las compañías, sino que está empezando a modificar de forma profunda sus cuentas. Incluso empresas con flujos de caja enormes y balances impecables están notando cómo el gasto en IA presiona sus cifras y obliga a replantear su estrategia financiera.

Lo que antes parecía un esfuerzo asumible se ha convertido en una carrera de inversión constante. Muchas compañías han empezado a recurrir a emisiones de bonos y acciones para cubrir un gasto que crece sin descanso. El mercado ya castigó a Oracle por ello y ahora ha hecho lo mismo con Alphabet, que cayó un 4% tras anunciar su operación.

¿Cómo puede una de las empresas más rentables del mundo necesitar emitir acciones para financiar su inversión en IA? Y si Alphabet ha llegado a este punto, ¿qué ocurrirá con compañías que no tienen balances tan sólidos?

Alphabet lanza una operación histórica para financiar su expansión en IA

Alphabet ha puesto en marcha una de las mayores operaciones de financiación corporativa de la historia. Su objetivo es reforzar su liderazgo en inteligencia artificial mediante una combinación de ventas de acciones, emisiones subordinadas y un acuerdo estratégico con Berkshire Hathaway. En total, busca recaudar 80.000 millones de dólares.

Más allá de la cifra, destaca el momento elegido. Alphabet ha vivido uno de los mejores periodos bursátiles de su historia reciente, alcanzando máximos en mayo. La compañía ha decidido emitir acciones justo cuando su cotización está en un punto muy favorable, aprovechando la ventana más rentable posible.

Aunque estas operaciones diluyen a los accionistas actuales, el castigo ha sido moderado. Algunos inversores incluso ven con buenos ojos que Alphabet refuerce su balance antes de que el gasto en IA siga aumentando. Además, la participación de Berkshire aporta un mensaje de confianza que suaviza la reacción del mercado.

El gasto en IA podría superar todas las previsiones

Lo que realmente ha inquietado al mercado no es la operación en sí, sino la señal que envía. Todo apunta a que los límites de gasto en IA que las compañías habían comunicado podrían quedarse cortos. Las inversiones no solo no se están estabilizando, sino que podrían crecer aún más en los próximos años.

La reacción del mercado dependerá de si estas inversiones generan resultados visibles en el corto plazo. Si los inversores no perciben retornos claros, el castigo podría ser mucho más severo.

En el caso de Alphabet, la situación es especialmente llamativa. La empresa ya gasta más en CAPEX que en amortización de deuda. Si esta tendencia continúa, podría llegar a igualar, o incluso superar, el efectivo generado por operaciones.

Las estimaciones de Bloomberg muestran esta presión: el flujo de caja libre podría caer de 64.429 millones a 19.927 millones en 2026 y 15.594 millones en 2027, antes de repuntar en 2028. El riesgo aparece si los ingresos crecen menos de lo previsto mientras el CAPEX sigue aumentando, lo que podría llevar a un flujo de caja libre negativo.

Analistas del sector advierten incluso de que el nivel de inversión podría superar el flujo operativo, lo que refleja la magnitud del esfuerzo financiero. El mensaje es claro: ni siquiera las compañías más grandes y diversificadas están completamente a salvo.

La emisión de Alphabet no responde solo a necesidades internas: también es una jugada macroeconómica

La decisión de Alphabet no se explica únicamente por la necesidad de financiar proyectos de IA. También responde a un contexto macroeconómico complejo. En un entorno donde la rentabilidad de los bonos es cada vez mayor, emitir deuda se ha vuelto más caro. Por eso la compañía ha optado por la vía menos lesiva para su balance: emitir acciones en un momento en el que su cotización está en máximos.

Aunque el riesgo financiero y operativo sigue presente, sobre todo si las inversiones no generan los ingresos esperados, la jugada permite a Alphabet evitar un escenario similar al de Oracle, que sufrió un fuerte castigo por su elevado endeudamiento.

Y aunque Alphabet ha corregido en bolsa, no ha sufrido un desplome, lo que refuerza la idea de que la compañía puede seguir ajustándose sin perder su posición como uno de los actores más importantes del sector tecnológico.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Alphabet

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Alphabet, cuya evolución bursátil puede verse influida por factores como el crecimiento del negocio en la nube, el avance de sus modelos de inteligencia artificial, la evolución del mercado publicitario digital o los cambios en su estrategia de inversión y capex.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Alphabet podría verse favorecida por una mayor adopción de sus herramientas de IA, un repunte en ingresos publicitarios o una mejora en los resultados de Google Cloud, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por aumento del gasto en inteligencia artificial, presión competitiva o volatilidad en el negocio publicitario, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Ejemplo de opción "call"

Ejemplo de opción "put"