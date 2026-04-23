La temporada de resultados ha comenzado en Europa, y con ella la volatilidad habitual en las compañías que publican cifras. Hoy, la gran afectada ha sido EssilorLuxottica, la empresa conocida por fabricar las Ray‑Ban Meta, que se ha convertido en el valor que más cae del STOXX 50.

¿El motivo? Unos resultados que han dejado un sabor de boca amargo. Y es que un dólar débil y un consumo global afectado por el conflicto en Oriente Medio han provocado que la compañía cierre el trimestre ligeramente por debajo de las estimaciones.

EssilorLuxottica crece, pero genera dudas sobre las gafas inteligentes

EssilorLuxottica, líder mundial en diseño, fabricación y comercialización de gafas, ha reportado un crecimiento de ingresos del 10,8% (7.130 millones a tipo de cambio constante), pero la debilidad del dólar tras la distensión geopolítica ha reducido la cifra reportada.

El entusiasmo reciente se ha centrado en el crecimiento impulsado por las Ray‑Ban Meta, su producto estrella en la categoría de gafas inteligentes. Sin embargo, las acciones han llegado a caer más de un 3,5 % en la apertura, reflejando la preocupación del mercado por la presión en márgenes, la evolución desigual de su apuesta estratégica en IA y la rentabilidad incierta del segmento.

La CFO, Stefano Grassi, ha reconocido que la adopción está siendo muy desigual por regiones, lo que añade incertidumbre a corto plazo.

Un trimestre irregular por regiones y un sector del lujo bajo presión

El trimestre de la firma mostró un comportamiento dispar:

Norteamérica: crecimiento sólido.

Europa y Latinoamérica: penalizadas por retrasos en lanzamientos.

Asia: rendimiento mixto.

Esta discrepancia se produce en un contexto donde el sector del lujo muestra señales de desaceleración, mientras la incertidumbre macroeconómica continúa afectando la confianza del consumidor.

La competencia se intensifica: Apple prepara su entrada en las gafas inteligentes

Más allá de la discrepancia por regiones, otro viento en contra para EssilorLuxottica es el aumento de la competencia en el segmento de gafas inteligentes.

El mercado ya ha comprobado la rentabilidad potencial de este nicho que combina moda y tecnología, y varias compañías han anunciado el desarrollo de sus propios productos.

Aunque la alianza Essilor–Meta es una combinación ganadora, tecnología, capacidad de producción, distribución global y conocimiento del sector, un nuevo competidor amenaza su liderazgo: Apple.

La compañía de Cupertino, tras el fracaso comercial de las Apple Vision, ha confirmado su intención de lanzar sus propias gafas inteligentes entre 2026 y 2027. Según Apple, estos dispositivos incluirán cámara, llamadas, vídeo, fotos, comandos por voz y múltiples estilos.

La entrada de Apple podría obligar a EssilorLuxottica y Meta a lanzar más modelos, acelerar la innovación o incluso bajar precios. Todo ello presionaría ingresos y márgenes.

EssilorLuxottica acumula un desplome del 40 % desde máximos

EssilorLuxottica ha sido duramente castigada por los inversores en los últimos meses:

–27 % en 2026

–40 % desde finales de 2025

El momentum es claramente negativo y estos resultados no han servido para recuperar la confianza del mercado.

Aun así, el consenso de analistas de Bloomberg mantiene un tono sorprendentemente optimista, y sitúa el precio objetivo medio para las acciones de EssilorLuxottica en 304 euros,, lo que implicaría una revalorización superior al 50 % desde los 194 euros actuales.

Cómo comprar acciones de EssilorLuxottica desde XTB

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