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Wall Street rebota con fuerza tras menor tensión geopolítica
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Las Siete Magníficas recuperan tracción en bloque
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Pre‑market dominado por megafusiones y compras farmacéuticas
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Marvell destaca por la inversión estratégica de Nvidia
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Los futuros de los índices estadounidenses registran fuertes subidas apenas minutos después de la apertura, y el sentimiento de mercado es claramente positivo. Los futuros del S&P 500 suben un 1,2%, los del Nasdaq 100 un 1,1% y los del Dow Jones un 1,2%.
¿Giro geopolítico? Trump sorprende
El principal catalizador del repunte es un informe del Wall Street Journal según el cual el presidente Trump está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso sin la reapertura formal del estrecho de Ormuz, algo que los mercados interpretan como una reducción del riesgo geopolítico.
Las compañías de las Siete Magníficas suben al unísono: Amazon avanza un 1,7%, Meta y Alphabet un 1,6% cada una, Microsoft 1,5%, Nvidia 1,5%, Tesla 1,3% y Apple 0,9%. Es una señal clara de que los inversores están regresando a los activos de riesgo, que habían sido sobrevendidos desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.
La sesión de hoy también trae datos macroeconómicos clave que dibujan un panorama de una economía global bajo presión por la guerra en curso. La inflación en la Eurozona se aceleró en marzo hasta el 2,5% desde el 1,9% del mes anterior —el mayor salto mensual desde 2022— impulsada por el drástico aumento de los precios de la energía tras el cierre del estrecho de Ormuz.
China, por su parte, sorprendió positivamente: el PMI manufacturero subió a 50,4 desde 49,0 en febrero, y el PMI de servicios a 50,1 desde 49,5 —ambos por encima del consenso y del umbral de 50 puntos que separa expansión de contracción. Sin embargo, estos datos quedan ensombrecidos por las advertencias de proveedores chinos, que anuncian subidas de precios debido a la volatilidad del petróleo, lo que podría trasladarse pronto a presiones inflacionarias globales y riesgo de escasez de productos. En EE. UU., el precio medio de la gasolina superó hoy los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022 —la señal más visible para los consumidores del coste del cierre del estrecho de Ormuz.
Los mayores movimientos en el pre‑market
- McCormick (MKC) +1,4–3% – El fabricante de especias sube después de que Unilever confirmara conversaciones avanzadas para fusionar su división de alimentación con McCormick en una operación valorada en aproximadamente 44.800 millones de dólares. La estructura contempla 15.700 millones en efectivo y el resto en acciones de McCormick. Tras la operación, Unilever y sus accionistas poseerían el 65% de la compañía combinada —una de las mayores operaciones de M&A en el sector FMCG en años.
- Apellis Pharmaceuticals (APLS) +138% – Uno de los mayores saltos intradía: Biogen anunció la adquisición de la compañía por 5.600 millones de dólares en efectivo. La operación reforzará el portafolio de Biogen en inmunología y enfermedades raras, y los accionistas de Apellis recibirán una prima significativa sobre el último precio de mercado.
- Centessa Pharmaceuticals (CNTA) +46–48% – Eli Lilly anunció la adquisición del fabricante de medicamentos para la somnolencia diurna excesiva por 38 dólares en efectivo por acción, más CVRs, con un valor total potencial de 7.800 millones de dólares. Lilly continúa así expandiendo su portafolio de neurología en su carrera por el liderazgo en el segmento del sistema nervioso central.
- Marvell Technology (MRVL) +9,5–11% – Nvidia anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en Marvell como parte de una asociación estratégica destinada a integrar los chips de Marvell en los ecosistemas AI Factory y AI‑RAN de Nvidia mediante la tecnología NVLink Fusion. Es otro paso de Nvidia hacia la construcción de un ecosistema cerrado de infraestructura de IA, fortaleciendo su posición y creando valor para sus socios.
- Phreesia (PHR) -25% – El proveedor de software sanitario registra una de las mayores caídas del día tras recortar su previsión de ingresos anuales muy por debajo del consenso. La revisión refleja dificultades operativas para mantener el ritmo de crecimiento, un duro baño de realidad para su valoración actual.
- Nike (NKE) +1,3% – Las acciones suben antes de los resultados trimestrales, que se publicarán hoy tras el cierre. Los inversores mantienen un optimismo cauteloso ante los desafíos persistentes en demanda y márgenes.
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