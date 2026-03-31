Los futuros de los índices estadounidenses registran fuertes subidas apenas minutos después de la apertura, y el sentimiento de mercado es claramente positivo. Los futuros del S&P 500 suben un 1,2%, los del Nasdaq 100 un 1,1% y los del Dow Jones un 1,2%.

¿Giro geopolítico? Trump sorprende

El principal catalizador del repunte es un informe del Wall Street Journal según el cual el presidente Trump está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán incluso sin la reapertura formal del estrecho de Ormuz, algo que los mercados interpretan como una reducción del riesgo geopolítico.

Las compañías de las Siete Magníficas suben al unísono: Amazon avanza un 1,7%, Meta y Alphabet un 1,6% cada una, Microsoft 1,5%, Nvidia 1,5%, Tesla 1,3% y Apple 0,9%. Es una señal clara de que los inversores están regresando a los activos de riesgo, que habían sido sobrevendidos desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.

La sesión de hoy también trae datos macroeconómicos clave que dibujan un panorama de una economía global bajo presión por la guerra en curso. La inflación en la Eurozona se aceleró en marzo hasta el 2,5% desde el 1,9% del mes anterior —el mayor salto mensual desde 2022— impulsada por el drástico aumento de los precios de la energía tras el cierre del estrecho de Ormuz.

China, por su parte, sorprendió positivamente: el PMI manufacturero subió a 50,4 desde 49,0 en febrero, y el PMI de servicios a 50,1 desde 49,5 —ambos por encima del consenso y del umbral de 50 puntos que separa expansión de contracción. Sin embargo, estos datos quedan ensombrecidos por las advertencias de proveedores chinos, que anuncian subidas de precios debido a la volatilidad del petróleo, lo que podría trasladarse pronto a presiones inflacionarias globales y riesgo de escasez de productos. En EE. UU., el precio medio de la gasolina superó hoy los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022 —la señal más visible para los consumidores del coste del cierre del estrecho de Ormuz.

Fuente: xStation

Los mayores movimientos en el pre‑market