Los mercados abren al alza después de que Donald Trump declarara que está dispuesto a terminar la guerra incluso sin la apertura del Estrecho de Ormuz. El hecho de que Estados Unidos haya dado marcha atrás en la reapertura física de este paso significa que ahora el mercado tiene que valorar un mundo donde el bloqueo persiste, pero la prima de guerra se desvanece marginalmente, pero si continúa cerrado durante las próximas semanas el petróleo podría llegar hasta los 150 dólares, y si el petróleo no baja, el mercado no subirá, punto.

Tampoco es tarea sencilla reabrirlo. Buques de guerra especializados tendrían que asegurarse de que las rutas marítimas del estrecho de Ormuz estuvieran libres de minas iraníes, algo que solo podría ocurrir una vez que cesaran los disparos. Es improbable que los escoltas restablezcan el tráfico marítimo completo a través del estrecho. EEUU no cuenta con suficientes buques para proteger a 140 embarcaciones, la cantidad aproximada que suele transitar por la vía marítima diariamente en circunstancias normales. La reapertura del estrecho solo puede realizarse mediante una coalición multinacional una vez que cesen los combates, lo cual no se considera fácil ahora.

Así por tanto, Estados Unidos decidió entrar en una guerra que cerró una vía fluvial crítica responsable del 20% de los envíos mundiales de petróleo, y ahora se prepara para salir sin reabrirla. Los precios del petróleo han superado los 100 dólares, el riesgo de una recesión global ha aumentado, y el estrecho que desencadenó toda la escalada sigue bajo control iraní.

Comportamiento de Wall Street

Se suponía que sería un año excepcional para Wall Street. Ahora, los inversores solo esperan evitar una recesión global provocada por un aumento histórico en los precios de la energía.

Las acciones estadounidenses se encaminan a registrar su peor trimestre en casi cuatro años debido al conflicto en Oriente Medio. Hasta ayer, 10 de los 11 sectores del S&P 500 han registrado pérdidas este mes, con un promedio del 8,3%. El sector energético fue la única excepción, que ha subido un 39 % este año, camino de registrar su mejor desempeño trimestral de la historia. Otros sectores con gran cantidad de activos, como el de materiales, también obtuvo buenos resultados.

Desde el inicio del conflicto llama la atención la diferencia de rentabilidad entre los días de la semana. Hasta ahora el comportamiento de los lunes, martes y miércoles arroja un saldo positivo en el S&P 500 superior al 1%, mientras que los jueves y viernes es negativo del 6%. Parece que de momento las palabras de Trump antes del arranque de los mercados los domingos está actuando como impulso para la confianza de los inversores que se desvanece según transcurren los días.

La exposición de Private Credit al software es mayor de lo que anuncian los fondos. Los cuatro mayores fondos privados de crédito, gestionados por Apollo, Ares, Blackstone y Blue Owl, clasificaron de media el 19% de sus inversiones como software. Sin embargo, recientes análisis encontraron que la media real es de 25%, lo que significa que los fondos están subestimando su exposición. Esta dependencia está generando que de momento los rendimientos de los bonos high yield, que han mantenido una fuerte correlación con las empresas de private equity no hayan subido, debido a que solo tienen cerca de un 10% de bonos de empresas de software.

Comportamiento de los bonos

La forma clásica de medir un temor al crecimiento es seguir el comportamiento de las acciones en relación con los bonos. En base a esto, aunque no se compara con la caída del Día de la Liberación del año pasado, el descenso de las acciones las ha llevado de nuevo al nivel de la semana de la investidura en enero de 2025. Desde entonces, las acciones y los bonos a largo plazo han tenido un comportamiento idéntico.

A medida que la caída de las acciones se aceleró en la segunda quincena de marzo, los inversores que esperaban que sus carteras de bonos sirvieran como cobertura encontraron poco alivio. La peor caída de los bonos del Tesoro desde el caos arancelario de abril pasado significa que una cartera tradicional de 60% en acciones y 40% en bonos está teniendo un rendimiento casi tan malo como mantener solo acciones, siendo su peor mes desde septiembre del 2022.

Comportamiento del oro

El oro ha caído un 13% desde que comenzó la guerra hace un mes, después de que el descenso de las acciones obligara a los inversores a liquidar posiciones y el mercado empezara a reflejar políticas monetarias más restrictivas. Sin embargo, ha sido un movimiento excesivo, reflejando un énfasis desmedido en la inflación en relación con el freno al crecimiento.

Es poco probable que se materialicen las preocupaciones de que algunos bancos centrales vendan oro para respaldar sus monedas, y creemos que es más probable que los países del Golfo intervengan liquidando bonos del Tesoro, ya que suelen operar con tipos de cambio fijos al dólar.

Datos clave en el Ibex 35

El Ibex 35 es el índice que más destaca de Europa en la jornada de hoy. El selectivo español tiene un importante componente cíclico, lo que le hace muy sensible al sentimiento del inversor. En el día de hoy los inversores vemos un tono positivo en las bolsas y dentro del Ibex 35 la banca está subiendo con fuerza. El sector bancario copa más del 30% de la ponderación en el Ibex, por lo que su comportamiento depende fundamentalmente de dicho sector.

Un punto clave en la recuperación de hoy del selectivo la encontramos en la caída en los rendimientos de los bonos. El mercado valora el paso atrás de Trump, como una medida desinflacionaria, que podría limitar las subidas de tipos de los Bancos Centrales, lo cual está generando un respiro a entidades con altos niveles de endeudamiento, dependientes del consumo o cuya cartera de renta fija puede verse más aliviada.

El optimismo se ha extendido a valores como Indra. Pensamos que a medida que las tensiones políticas se reduzcan, el valor podría mostrar de nuevo fortaleza porque la hoja de ruta en las inversiones en defensa sigue vigente y el entorno geopolítico acompaña a que estas inversiones sigan elevándose durante los próximos años. Con Indra como la empresa líder de nuestro país, es muy probable que siga siendo una de las empresas favoritas de los inversores para exponerse a esta tendencia.

Oportunidad de la sesión: Russell 2000 ETF Opciones

La expectativa de menores subidas de tipos según confirmo ayer Jerome Powell, y una menor tensión en Oriente Medio, que aleje los fantasmas de la estanflación, ofrece una oportunidad interesante en el índice americano Russell 2000. Este índice compuesto por empresas de pequeña y mediana capitalización aprovecha este entorno de seguridad con mayor revalorización que el resto, ya que sus empresas son más dependientes de crecimiento económico de EEUU y unos menores intereses de la deuda debido a que gran parte de la misma en estas entidades es a tipo variable.

Recuerda que puedes invertir sobre este índice tanto al alza como a la baja, multiplicando tu poder de inversión y siempre con el riesgo limitado gracias a las Opciones. Descubre las Opciones de XTB y empieza a invertir desde 1€ y siempre con el riesgo limitado.