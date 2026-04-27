Cada cuatro años, el mundo se detiene durante unas semanas. Las calles de la mayoría de países se llenan de gente ondeando banderas, los bares se abarrotan y millones de personas dejan todo de lado para mirar la televisión durante 90 minutos.

Hablamos del Mundial de fútbol, un evento que en su última edición reunió a 2.870 millones de espectadores que sintonizaron al menos un minuto de cobertura en canales tradicionales.

La final entre Argentina y Francia tuvo un alcance estimado de 1.420 millones de personas, mientras que la audiencia media en directo fue de 570,8 millones.

No es exagerado decir que es el mayor espectáculo del mundo. Pero mientras los aficionados discuten sobre alineaciones, jugadores o decisiones arbitrales, los inversores se hacen otra pregunta: ¿qué empresas se benefician realmente de un evento de esta magnitud?

Muchos pensarán en turismo, aerolíneas o alimentación. Pero hay un producto omnipresente en cualquier bar, casa o reunión durante un partido: la cerveza.

Para responder a esta cuestión, hemos analizado el comportamiento bursátil de dos de las mayores cerveceras del mundo, Heineken y AB InBev, frente al índice europeo STOXX Europe durante los últimos seis Mundiales: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Heineken: Fundada en 1864, es la segunda mayor cervecera del mundo. Con marcas como Heineken, Amstel o Desperados, cotiza en Ámsterdam (HEIA) y opera en más de 190 países.

AB InBev: Es la número uno global. El gigante belga, fruto de décadas de fusiones, controla marcas como Budweiser, Corona, Stella Artois o Leffe. Cotiza en Bruselas (ABI) y es una de las mayores empresas de alimentación y bebidas del planeta.

STOXX Europe: El índice de referencia europeo, que recoge las 600 mayores compañías del continente.

Estos son nuestros protagonistas, pero ¿qué nos dicen los años de Mundial de fútbol sobre su comportamiento?

¿Qué ha ocurrido históricamente en años de Mundial?

Si analizamos los últimos seis Mundiales, el STOXX Europe terminó en negativo en cuatro de seis ocasiones. Heineken muestra una correlación más estable con el índice, mientras que AB InBev presenta episodios de descorrelación más marcados, especialmente en 2018 y 2022.

El patrón más llamativo se da en tres Mundiales consecutivos: 2006, 2010 y 2014.

2006: Heineken y AB InBev subieron más del 34 %, frente al +20 % del STOXX.

2010 y 2014: el índice apenas se movió, pero ambas cerveceras registraron rentabilidades de doble dígito.

Sin embargo, 2018 rompió el patrón, AB InBev cayó un 38 %, mientras Heineken resistió mejor pero también retrocedió. Aun así, el patrón general muestra que en años de Mundial, las cerveceras suelen comportarse mejor que el índice europeo.

Fuente: Bloomberg.

¿Existe realmente el efecto “Mundial de fútbol”?

El verdadero test del “efecto Mundial” no consiste en analizar años concretos, sino en comparar cómo se comportan las cerveceras en años de Copa del Mundo frente al resto.

En los años de Mundial de fútbol, el STOXX Europe ha registrado una rentabilidad media del –7,0 %, lastrado por la coincidencia de tres torneos con periodos bajistas: la recesión de 2002, la desaceleración económica de 2018 o las fuertes subidas de tipos por parte de los principales bancos centrales de 2022.

En ese mismo periodo, Heineken ha promediado un +5,0 %, mientras que AB InBev ha cerrado con un +2,6 %.

En los años sin Mundial, el mercado europeo ha funcionado mucho mejor, con un rendimiento medio del +8,7 %. Esto sugiere que los Mundiales de fútbol tienden a coincidir con etapas económicamente complicadas y, en esos entornos, las cerveceras muestran una resistencia superior al mercado, actuando como valores más defensivos de lo que muchos inversores imaginan.

Fuente: Bloomberg.

¿Por qué los Mundiales pueden ser buenos para las cerveceras?

La lógica detrás del fenómeno es bastante directa. El consumo de cerveza aumenta de forma clara durante los grandes eventos deportivos, especialmente en países participantes y en mercados donde los partidos se emiten en horario de máxima audiencia.

Para compañías como Heineken, patrocinador histórico de la Champions League, y AB InBev, propietaria de los derechos de patrocinio de varios Mundiales, el torneo es también una enorme plataforma de marketing. Las campañas publicitarias se intensifican, el reconocimiento de marca se refuerza y los volúmenes de venta tienden a mejorar durante el evento.

Los límites del fenómeno: cuando el mercado manda

Aun así, el “efecto Mundial” no es una ley universal.

El ejemplo más claro es 2018: AB InBev sufrió uno de los peores años de su historia en bolsa pese a ser uno de los principales patrocinadores del Mundial de Rusia, por problemas que arrastraba la compañía.

Lo que nos indica que un gran evento puede aportar un viento de cola temporal, pero no compensa problemas estructurales profundos. Una empresa con un balance debilitado no sube en bolsa porque el mundo esté viendo fútbol con una cerveza en la mano.

Del mismo modo, factores externos como una recesión, una pandemia o una crisis geopolítica pueden eclipsar cualquier impulso derivado del consumo. El año 2022, con la inflación disparada y los bancos centrales subiendo tipos a máximos de varias décadas, fue un recordatorio de que el mercado sigue su propia lógica, independientemente del calendario deportivo.

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