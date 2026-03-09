Los anuncios sobre los fármacos GLP‑1 continúan siendo la principal fuente de volatilidad entre las compañías que operan y compiten en este segmento de la industria farmacéutica.

Aunque el sector va mucho más allá de estos medicamentos, últimamente parece que actores como Eli Lilly, Novo Nordisk o Hims & Hers solo se ven impulsados, o castigados, por noticias relacionadas con ellos.

Se trata de uno de los sectores con mayor crecimiento de toda la industria, y cualquier novedad que altere la posible cuota de mercado de los líderes se refleja de inmediato en su cotización.

Durante el fin de semana volvimos a vivir esta situación. Esta vez, la noticia involucra a Novo Nordisk y Hims & Hers, provocando que las acciones de Hims llegaran a subir un 50% en premarket. ¿Qué ha pasado para que la compañía se disparara de esta manera?

Un acuerdo inesperado entre Novo y Hims

El mercado GLP‑1 vuelve a sacudirse tras un acuerdo inesperado entre Novo y Hims.

Las noticias que involucran a Novo y Hims no son nuevas. Ambas compañías llevaban meses enfrentadas legalmente por el lucrativo mercado de los GLP‑1. Sin embargo, el conflicto se ha resuelto de la forma más inesperada, a través de la firma de una alianza.

Hims se convertirá en un distribuidor de los fármacos de pérdida de peso de Novo Nordisk en su plataforma digital, comercializando los medicamentos originales de forma legal.

Este pacto, por extraño que parezca, no es nuevo. Resucita una alianza previa que fracasó cuando Hims se negó a retirar sus versiones compuestas de Wegovy.

La reconciliación llega apenas semanas después de que Novo demandara a Hims por violación de patentes, lo que subraya la magnitud del giro estratégico.

¿Por qué el acuerdo puede transformar el modelo de negocio?

Para entender por qué este acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes, primero es necesario comprender el modelo de negocio de cada compañía y su papel dentro del mercado de los medicamentos GLP‑1.

Novo Nordisk es una farmacéutica global que fabrica una amplia gama de tratamientos. En el ámbito de los GLP‑1, es la creadora de una de las fórmulas líderes del mercado ( Wegovy y Ozempic ).

es una farmacéutica global que fabrica una amplia gama de tratamientos. En el ámbito de los GLP‑1, es la creadora de una de las fórmulas líderes del mercado ( ). Hims & Hers, por el contrario, es una plataforma estadounidense de telesalud basada en suscripción. Su función es conectar al paciente con un médico y facilitar el acceso al tratamiento de forma digital. No desarrolla fármacos: su valor está en la tecnología, la experiencia de usuario y la distribución directa al consumidor.

En este acuerdo, Novo aporta el medicamento original y Hims aporta el canal digital que permite una venta legal, accesible y sencilla.

Es decir, Novo aporta el producto y Hims la distribución directa al consumidor, trabajando ahora juntos para vender el medicamento original de forma legal y sencilla.

El acuerdo tiene implicaciones profundas para cada una de las partes. Para Novo Nordisk, supone un mayor control sobre la distribución, ayuda a frenar la proliferación de compuestos no autorizados y amplía su alcance hacia consumidores digitales y más jóvenes. Para Hims & Hers, representa un salto estratégico: obtiene legitimidad regulatoria, acceso a productos oficiales y se consolida como un canal clave para la comercialización de estos tratamientos.

Reacción del mercado: las acciones de Hims se disparan, Novo rebota y Lilly cae

La reacción del mercado al anuncio ha sido inmediata y marca un cambio en la narrativa de las tres compañías:

Las acciones de Hims & Hers llegaron a dispararse un 50% en el premarket , una señal de que los inversores interpretan el acuerdo como la oportunidad de revertir una tendencia bajista que arrastra desde julio del año pasado. Desde aquellos máximos, la acción acumulaba una caída cercana al 80% .

Las acciones de Novo Nordisk registraron un avance más moderado, algo por encima del 1% en Copenhague. Aun así, el valor encadena un rebote del 6% reciente tras caer un 20% en un mes y un 57% en doce meses.

Desde la perspectiva de Eli Lilly, el acuerdo es recibido con ligeras caídas antes de la apertura, alrededor del 1%, reflejando el temor a una erosión de cuota de mercado.

El mercado GLP‑1 entra en una nueva fase

El mercado de los GLP‑1 vive una expansión sin precedentes, impulsado por la demanda masiva de tratamientos para la obesidad y la diabetes. Esto ha generado una competencia feroz entre Novo y Eli Lilly por captar pacientes y asegurar capacidad productiva.

En paralelo, plataformas como Hims han democratizado el acceso, pero también han desafiado el control tradicional de las farmacéuticas.

En este contexto:

Novo intenta reforzar su posición tras resultados débiles y cambios en su política de precios.

Lilly mantiene ventaja con Zepbound , considerado más eficaz en ensayos.

Hims pasa de disruptor a socio oficial, consolidándose como actor clave en la distribución digital de fármacos premium.

Implicaciones para el sector

El pacto entre Novo y Hims refleja transformaciones profundas en el sector salud:

Convergencia entre big pharma y telemedicina : los canales digitales se convierten en infraestructura estratégica para la venta de fármacos complejos.

Mayor escrutinio regulatorio : la FDA endurece el control sobre los compuestos GLP‑1, empujando al mercado hacia productos aprobados y alianzas formales.

Concentración del poder: Novo y Lilly consolidan su dominio en un mercado multimillonario, mientras plataformas como Hims se integran en la cadena de valor.

Estas dinámicas anticipan un ecosistema más centralizado, profesionalizado y dependiente de la colaboración entre farmacéuticas y plataformas tecnológicas.

Hims y Novo: un acuerdo clave para el futuro del sector

La alianza entre Novo Nordisk y Hims & Hers no solo pone fin a una disputa legal que amenazaba a ambas compañías, sino que redefine el equilibrio del mercado GLP‑1. Hims emerge como aliado estratégico para la distribución de medicamentos y el sector salud avanza hacia un modelo donde la innovación comercial y la integración digital son tan determinantes como la investigación farmacológica. El acuerdo marca un punto de inflexión para la industria y anticipa una nueva fase de consolidación y regulación en el mercado de la obesidad.

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