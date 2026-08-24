Alarma por una nueva burbuja: Tras la condena a cadena perpetua del fundador de Evergrande como hito de la crisis inmobiliaria, las valoraciones extremas de la nueva ola tecnológica china despiertan temores de que se esté incubando una burbuja aún mayor que la del ladrillo.

Deterioro financiero en Alibaba: A pesar de acelerar sus ingresos por IA en la nube (+45%), el aumento del 75% en el capex, el ensanchamiento de las pérdidas en sus laboratorios de IA y el estancamiento (-1%) de su negocio maduro de comercio electrónico arrastraron su flujo de caja libre a un terreno profundamente negativo (-44.670 millones de yuanes).

Euforia con matices en la robótica: Unitree Robotics debutó con alzas superiores al 400%, pero la creciente interconexión entre las tecnológicas chinas eleva la opacidad del ecosistema y genera dudas sobre su adopción real a gran escala.

En China sigue la euforia por las tecnológicas. Salió a cotizar Unitree Robotics, la compañía que diseña y fabrica robots humanoides. Además, algunas tecnológicas, como Alibaba, presentaron resultados con el foco puesto en la IA. ¿Cuál es el problema?

El gran debut de Unitree

Las acciones de Unitree subieron más de un 400% en su debut y contó con el respaldo de empresas como DeepSeek. A diferencia de otras start ups, Unitree generó en 2025 unos beneficios de unos 35 millones de euros, aunque nosotros todavía tenemos dudas de la implementación real de estos robots a gran escala. La industria china está empezando a tener relaciones como las que existen entre algunas tecnológicas americanas, lo que hace el ecosistema más frágil y más opaco para el inversor. Cualquier chispa puede afectar al sector entero.

Las cifras de Alibaba preocupan

En el mismo sector, Alibaba presentó unas cifras que generó dudas entre los inversores. La compañía está consiguiendo que el negocio de IA despunte en ingresos. El segmento de IA en la nube y servicios de computación creció un 45% interanual, lo que supone el crecimiento más rápido en 22 trimestres, mientras que el de el laboratorio de IA y aplicaciones lo hizo en un 16%. Sin embargo, hay dos problemas: el primero es que el segmento de laboratorio de IA se ha anotado un EBITDA ajustado de -13.861 millones de yuanes, frente a los -3.224 millones de yuanes del año pasado. Este boquete debería cubrirse con el crecimiento de su segmento de comercio online, pero en este caso el EBITDA ajustado cayó un 1%. Por tanto, tenemos un segmento que aumenta las pérdidas a un ritmo vertiginoso, y al negocio maduro sufriendo por crecer. Una combinación que no suele salir bien. A esto hay que sumarle que el capex se incrementó en un 75%, lo que empujó aún más a la baja la generación de caja y tuvo un flujo de caja libre negativo de -44.670 millones de yuanes frente a los -18.815 millones de yuanes del 2T2025.

La semana pasada nos dejaba como titular la condena perpetua para el fundador de Evergrande, empresa que refleja la gran crisis del sector inmobiliario chino y el pinchazo de la burbuja. Nosotros vemos un paralelismo con la nueva ola tecnológica china, con unas valoraciones disparatadas. Creemos que en China se puede estar fraguando una nueva gran burbuja que podría ser incluso mayor que la que se vivió con el sector inmobiliario.