La incertidumbre comercial mantiene a Wall Street en cautela

Wall Street continúa registrando caídas moderadas en medio de las tensiones comerciales, a medida que se acerca la fecha límite para las negociaciones posteriores al Día de la Liberación, incumpliendo la promesa inicial de "90 acuerdos en 90 días". La confianza de los inversores se mantiene cautelosa, ya que se espera que los acuerdos clave con China y la Unión Europea se prolonguen mucho más allá del 1 de julio. La incertidumbre se ha visto agravada por la sugerencia del presidente Trump de posibles nuevos aranceles unilaterales en las próximas semanas. Entre los principales índices, el Russell 2000 lidera las pérdidas (-0,75%), seguido del Promedio Industrial Dow Jones (-0,4%), el Nasdaq (-0,2%) y el S&P 500 (-0,15%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El IPP, inferior a lo esperado, ha vuelto a aumentar las expectativas del mercado sobre recortes de tipos en EE. UU., como lo refleja otra caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro: los bonos a 10 años han caído al 4,37% desde el 4,5% de ayer. Sin embargo, las cifras siguen siendo superiores a las del mes anterior, lo que indica una dinámica inflacionaria moderada pero persistente, que sigue respaldando la pausa actual de la Fed. Noticias de empresas de Wall Street BioNTech adquirirá CureVac en una operación íntegramente en acciones por 1.250 millones de dólares para fortalecer su cartera de productos oncológicos, ofreciendo una prima del 34% a los accionistas de CureVac. El acuerdo une a antiguos rivales en el sector de las vacunas contra la COVID-19, y CureVac se centra en la oncología tras el fracaso de su vacuna. Las acciones de CureVac subieron un 37% en la apertura. El gobierno alemán venderá su participación del 13,3%, y la operación cuenta con el respaldo de inversores clave de CureVac. Las acciones de Boeing se desplomaron un 4,5% después de que un 787 Dreamliner de Air India se estrellara poco después de despegar de Ahmedabad con destino a Londres, causando la muerte de las 242 personas a bordo. El accidente, que afectó al avión de fuselaje ancho más avanzado del fabricante estadounidense, es el peor desde el MH17 de 2014. El incidente agrava los crecientes problemas de seguridad de Boeing. Air India, en plena renovación de su flota, se enfrenta a un escrutinio público tras la tragedia ocurrida en una zona residencial, lo que provocó la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Ahmedabad y la coordinación de la respuesta a emergencias por parte de las autoridades indias. Las acciones de GameStop cayeron un 19% tras anunciar una emisión de bonos convertibles cupón cero por 1.750 millones de dólares, una de las mayores operaciones vinculadas a acciones de 2025. Los ingresos podrían financiar adquisiciones e inversiones en Bitcoin bajo una política revisada. Esto sigue a una emisión de bonos de 1.500 millones de dólares en marzo destinada a la exposición a criptomonedas, siguiendo la estrategia de Michael Saylor. Los nuevos bonos de 2032 incluyen una prima de conversión del 35-40%. De completarse, GameStop encabezaría la clasificación de emisiones vinculadas a acciones de este año. Se espera que el precio se publique después de la apertura del mercado, con TD Securities gestionando la operación. Las acciones de Oracle subieron más del 11% tras presentar sólidos resultados para el primer trimestre de 2025, superando las estimaciones de ingresos y ganancias por acción (BPA). Los ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias aumentaron un 14 % interanual, alcanzando los 6700 millones de dólares en ingresos totales en la nube. Impulsada por importantes clientes de IA como OpenAI, Meta y un nuevo acuerdo masivo con Temu, Oracle consolida su posición en la infraestructura de nube de alto rendimiento. Con las acciones cerca de máximos históricos, las previsiones optimistas y una expansión agresiva indican un fuerte impulso en su apuesta por competir con AWS, Azure y Google Cloud.

