Una vez más, una de las compañías de Elon Musk vuelve a ocupar titulares. Tras sus polémicas declaraciones, la fusión con xAI y los ambiciosos proyectos espaciales de SpaceX, la empresa, aún no cotizada pero constantemente mencionada en la prensa financiera, vuelve al centro del debate. Esta vez, por un motivo especialmente delicado: su entrada en el desarrollo de armas autónomas basadas en inteligencia artificial. Según Bloomberg, SpaceX y xAI están negociando con el Pentágono para participar en un programa destinado a crear enjambres de drones autónomos controlados por voz, un paso que podría redefinir el futuro de la guerra tecnológica.

El Pentágono impulsa un concurso para desarrollar drones

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha lanzado una competición de seis meses para desarrollar tecnología capaz de coordinar enjambres autónomos de drones mediante órdenes de voz. El objetivo es crear software que traduzca instrucciones habladas en comandos digitales, permita coordinar múltiples drones simultáneamente y ejecute misiones ofensivas sin intervención humana directa.

La iniciativa está liderada por la Defense Innovation Unit y el Defense Autonomous Warfare Group, y forma parte de un esfuerzo más amplio para acelerar la adopción de IA en el campo de batalla.

SpaceX y xAI: un giro estratégico hacia la IA militar

Las compañías de Elon Musk, SpaceX y xAI, han sido seleccionadas para competir en este proyecto, marcando un cambio notable en la trayectoria del empresario. Aunque SpaceX ya era un contratista de defensa consolidado, su actividad se había centrado en cohetes, satélite y comunicaciones seguras, pero nunca en software ofensivo.

La reciente fusión de xAI con SpaceX, valorada en 1,25 billones de dólares, abre la puerta a una colaboración más profunda en tecnologías de defensa basadas en IA. La participación de Elon Musk en este proyecto resulta especialmente llamativa porque en 2015 firmó una carta abierta pidiendo prohibir las armas autónomas ofensivas. En aquel momento, alertó sobre los riesgos de permitir que sistemas de IA seleccionaran y atacaran objetivos sin supervisión humana. Ahora, sin embargo, sus empresas trabajan en un programa que avanza precisamente en esa dirección. Musk no ha comentado públicamente este giro.

xAI refuerza su presencia en el sector defensa

En este escenario, xAI ha iniciado una campaña de contratación de ingenieros con acreditaciones de seguridad “secret” y “top secret” para trabajar con contratistas federales. La empresa ya tiene contratos con el Pentágono, incluido uno de 200 millones de dólares para integrar su chatbot Grok en sistemas militares y gubernamentales. Este movimiento confirma que xAI está consolidando su presencia en el sector defensa.

Aun así, y pese al impulso institucional, algunos funcionarios del Departamento de Defensa han expresado preocupación por integrar IA generativa en plataformas de armas. Temen que los modelos puedan influir en decisiones operativas, se produzcan sesgos o alucinaciones, y se reduzca la supervisión humana en procesos críticos. La nueva estrategia de aceleración de IA del Pentágono busca “desatar” agentes de IA para tareas que van desde la planificación militar hasta la selección de objetivos, lo que podría incluir ataques letales.

OpenAI participa, pero con límites estrictos

OpenAI también participa en el proyecto, pero con un rol mucho más limitado. Su tecnología se utilizará únicamente para convertir órdenes de voz en instrucciones digitales. No intervendrá en: la operación del enjambre, la toma de decisiones, ni funciones ofensivas. La empresa ha insistido en que cualquier uso de sus herramientas deberá cumplir estrictamente sus políticas éticas.