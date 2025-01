La presión sobre el mercado bursátil continúa siendo el fortalecimiento del dólar, que hoy avanza otro 0,20% hasta 109,693, el nivel más alto desde principios de noviembre de 2022. La presión también se ve reforzada por los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Hoy, los rendimientos a 10 años suben hasta el 4,76%, el nivel más alto desde octubre de 2023. Como resultado, los futuros de los índices estadounidenses están profundizando las pérdidas de la semana pasada en la primera parte del día. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par euro-dólar cae Philip Lane, economista jefe y miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), dijo que el BCE espera una recuperación económica en Europa y una mejora del consumo en 2025. También añadió que es probable que el Banco aplique una mayor flexibilización monetaria. Es precisamente esta divergencia en las políticas monetarias del BCE y la Fed lo que mantiene nuevas caídas en el EUR/USD, que hoy pierde un 0,30% hasta 1,02171. El euro sigue siendo una de las monedas más débiles hoy, mientras que el dólar es una de las más fuertes. El informe más importante de esta semana será el IPC de EE. UU. del miércoles. Actualmente, las expectativas de los analistas apuntan a que seguirá aumentando en comparación con el informe de noviembre. Una lectura de inflación más alta podría ser otro catalizador para mantener la situación actual del mercado. Goldman Sachs cree que el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y el Reino Unido al petróleo ruso podría impulsar el precio por encima de los 85 USD. El petróleo subió después del anuncio del viernes de sanciones más estrictas, subiendo otro 2,00% hoy a 81,33 USD por barril. Antes del sólido informe de empleo de Estados Unidos a finales de la semana pasada, los inversores ya estaban descontando el primer recorte de tipos de interés en junio de este año y, en total, incluso la posibilidad de dos recortes de 25 puntos básicos en 2025. En la actualidad, los contratos de futuros muestran solo ~26 puntos básicos de recortes de tipos este año, y la Fed no tomaría tal decisión hasta el cuarto trimestre de 2025. El bitcoin intentó mantenerse alrededor de los 95.000 dólares durante el fin de semana. Sin embargo, una vez que comenzó la nueva semana, el sentimiento más débil también afectó a su precio. Actualmente, el bitcoin ha bajado un 0,65% hasta los 93.800 dólares. Noticias sobre el mercado asiático ​​​​​​Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan con un ánimo más débil, en reacción a las caídas del viernes en el mercado de valores de EE. UU. tras los sólidos datos de empleo (NFP). Los índices de China son el único mercado que no registra cambios importantes durante la sesión. El mercado de valores japonés está experimentando caídas. El índice japonés, el Nikkei 225 ha bajado un 0,95% hasta los 38.420 puntos

