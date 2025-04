Las acciones de Apple rebotan ante la excepción arancelaria

Las acciones de Apple viven una de sus mejores jornadas de todo lo que llevamos de año. La última exención de Donald Trump a los equipos electrónicos ha impulsado el precio de sus acciones, que firman una sesión positiva tras las caídas de las últimas jornadas. Las acciones de Apple frenan las caídas La excepción de Donald Trump a los equipos electrónicos ha aliviado la presión que existía desde el Día de la Liberación sobre Apple, que depende enormemente de Asia para la fabricación de sus productos. Y es que, según los últimos análisis, el 90% de la producción de los iPhone de Apple proviene de China. Con los aranceles del 145% que se llegaron a plantear la semana pasada, se estimaba que producir un iPhone costaría entre 2.000 y 3.600 dólares, un coste que complicaría su fabricación en el gigante asiático e impactaría en el precio final del producto, con el consecuente impacto en las ventas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de que estas exenciones son sin lugar a dudas buenas noticias, Apple aún enfrenta un arancel del 20% sobre los productos importados de China. La compañía genera más del 70% de sus ventas con productos como el iPhone, el iPad y la Mac, lo que la hace dependiente de la fabricación a bajo precio en el extranjero. La empresa ha trasladado paulatinamente la producción del iPhone a la India para reducir la dependencia de un socio comercial tan poco fiable como China. Sin embargo, en estos momentos el país solo representa una parte residual de su producción. Si bien Apple ahora está exenta de los fuertes aranceles estadounidenses a China, una parte importante del comercio mundial sigue afectada. La política arancelaria de la administración Trump supone un shock estanflacionario para la economía estadounidense, que perjudica el consumo general y, por extensión, los ingresos y beneficios de Apple. Además, y a pesar de que el negocio de Servicios de Apple ha crecido considerablemente en los últimos años, sigue siendo principalmente una empresa de productos de consumo. Otro de los riesgos a medio plazo para la compañía es la situación económica del propio gigante asiático. A lo largo de los años, Apple ha afrontado un riesgo debido a una base de fabricación en China. El gigante tecnológico se ha beneficiado durante mucho tiempo de tener su fabricación basada en el país asiático, lo que ha generado altos niveles de ventas dentro del país. Esta situación, sin embargo, cambió hace años, y las ventas de Apple en China han ido desplomándose. De hecho, en el reciente trimestre de diciembre, las ventas del iPhone en China cayeron un 18%, una cifra que pone de manifiesto las dificultades que está atravesando la marca. En la jornada de hoy, las acciones de Apple suben más de un 5%, firmando un destacado rebote tras los descensos registrados a lo largo de las últimas semanas. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Apple siguen cotizando en negativo, con una caída de más del 15%. ¿Cómo comprar acciones de Apple? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Apple (AAPL.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

