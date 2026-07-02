Las acciones de Bayer AG cotizan hoy en máximos no vistos desde agosto de 2023, con una subida intradiaria que alcanza el 5,6%, situando el precio por acción muy cerca de los 51,60 euros. La revalorización acumulada desde el inicio del 2026 es del 39,4%, mientras que en los últimos 12 meses el precio por título casi dobla su valor, tras apuntarse una subida del 95,3%. La capitalización bursátil del grupo alemán de farmacia y agrociencia, que hoy se posiciona entre las firmas más alcistas del Euro Stoxx 50, alcanza los 50.400 millones de euros, con un PER de 9,98 veces, impulsada por varias noticias clave.

El detonante: la sentencia favorable del caso Monsanto

El origen del rally que están experimentando las acciones de Bayer se remonta al 25 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia por 7 votos a 2 a favor de Bayer en el caso Durnell v. Monsanto. Los magistrados confirmaron que la ley federal (la conocida como FIFRA, o Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas) tiene primacía sobre las leyes estatales en materia de advertencias de etiquetado. Ello equivale, en la práctica, a que los demandantes no pueden llevar a Bayer ante los tribunales estatales por no haber incluido una advertencia de riesgo de cáncer en el herbicida Roundup, dado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) determinó que dicho riesgo no existe y que la advertencia no era obligatoria.

El fallo fue el mayor catalizador bursátil para Bayer en 23 años, que llegó a dispararse más de un 18% en una sola sesión en Fráncfort, su mayor movimiento diario desde 2003. En la semana posterior a la sentencia, las acciones de Bayer, además, acumularon una subida superior al 23%.

La decisión tiene un impacto estructural, ya que elimina la principal base jurídica de decenas de miles de demandas vinculadas al glifosato, el principio activo de Roundup. Bayer ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales desde que adquirió Monsanto en 2018, y mantiene provisiones para litigios de entre 9.600 y 11.800 millones de euros.

La sentencia del Supremo desencadenó una oleada de revisiones al alza de precios objetivos, hasta el punto que la actual media de consenso a 12 meses se sitúa en 51,92 euros, con un rango que va de los 40,50 a los 65 euros.

Bayer crea una nueva división

En paralelo a esta sentencia histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el mercado está poniendo el foco en otros acontecimientos, también de gran relevancia para Bayer, como son la escisión de Ruveon y el aplazamiento de la audiencia.

Ruveon: el negocio de glifosato de EE.UU. adquiere entidad propia

Ayer, Bayer anunció la consolidación de toda su actividad de glifosato en Estados Unidos bajo una nueva filial denominada Ruveon LLC, con sede en San Luis (Misuri). Ruveon asumirá toda la gestión de precios, producción, logística y estrategia comercial de Roundup en el mercado estadounidense. La empresa estará liderada por Alfonso Alba Ordóñez, veterano de Bayer, y por Steve Knodle como vicepresidente ejecutivo del área comercial. El movimiento es parte de un plan de reestructuración quinquenal de la división Crop Science y busca convertir a Ruveon en un operador más ágil en un mercado fuertemente competido por genéricos chinos. El mismo 1 de julio, Bayer había solicitado a Washington la imposición de aranceles sobre las importaciones chinas de glifosato.

La audiencia del acuerdo extrajudicial se pospone al 19 de agosto

Uno de los focos de atención más seguidos por el mercado era la audiencia de aprobación final del acuerdo colectivo de 7.250 millones de dólares que Bayer negoció en febrero de 2026 para resolver unas 65.000 demandas activas relacionadas con Roundup. Dicha audiencia estaba inicialmente fijada para el 9 de julio ante el juez Timothy Boyer en San Luis (Misuri), pero fue reprogramada para el 19 de agosto. El mercado interpreta el aplazamiento de forma positiva, ya que permite que un mayor número de potenciales demandantes se adhieran al acuerdo, lo que incrementa el carácter definitivo de cualquier acuerdo futuro.

Perspectivas y riesgos

Más allá de la euforia inmediata, el mercado afronta un escenario con catalizadores claros para Bayer, pero también con riesgos conocidos. El próximo gran hito es la audiencia del 19 de agosto en Misuri, donde el juez deberá dar luz verde definitiva al acuerdo de 7.250 millones. Si el porcentaje de demandantes que opten por excluirse del acuerdo resulta excesivo, el pacto podría desmoronarse y reabrir la incertidumbre jurídica. Por el lado operativo, el 4 de agosto Bayer publicará resultados del segundo trimestre, primera presentación bajo la nueva CFO Judith Hartmann (sucesora de Wolfgang Nickl desde junio), y el mercado espera una actualización del guidance sobre deuda neta y flujo de caja libre.

Adicionalmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) revisa actualmente el anticoagulante Asundexian, un catalizador claro que podría añadir un vector de revalorización independiente del litigio del glifosato.

Cotización de las acciones de Bayer

El RSI de las acciones de Bayer supera el nivel de 80, territorio de sobrecompra. Además, la distancia respecto a la media de 200 sesiones supera el 27%, un diferencial que históricamente precede a tomas de beneficios. El soporte clave se sitúa en el entorno de los 38 euros (media de 200 días).

Fuente: Plataforma de XTB

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