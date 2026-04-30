Las acciones de CaixaBank caen un 1,5% tras la presentación de unos resultados del primer trimestre de 2026 que, en líneas generales, han sido positivos. La compañía ha logrado batir al consenso de analistas en varias de sus métricas, mostrando una notable resiliencia de su modelo de negocio pese a la incertidumbre generada por Oriente Medio y su posible impacto sobre la política monetaria internacional. ¿Por qué caen las acciones de Caixabank y qué nos dicen sus resultados?

Cifras clave de los resultados de Caixabank del 1T2026

Margen de intereses: 2.662 millones de euros, +0,6% interanual y -1,7% frente a lo esperado

2.662 millones de euros, +0,6% interanual y -1,7% frente a lo esperado Comisiones netas: 1.028 millones de euros, +6,8% interanual y +2,9% frente a lo esperado

1.028 millones de euros, +6,8% interanual y +2,9% frente a lo esperado Beneficio Neto: 1.572 millones de euros, +7% interanual y +6,2% frente a lo esperado

Margen de intereses

El margen de intereses de Caixabank se situó este trimestre en 2.662 millones de euros, lo que representa un ligero crecimiento del 0,6% interanual, pero una caída del 2% respecto al trimestre anterior. Además de quedar por debajo del consenso de analistas de Bloomberg, este margen es notablemente inferior al de sus principales competidores (BBVA y Banco Santander), lo que refleja una ralentización o menor eficiencia relativa en la generación de margen de intereses.

Aunque la entidad se ha beneficiado de un menor coste de los depósitos de clientes y de la financiación institucional, los menores ingresos por crédito, provocados por la caída de los tipos de interés, y el descenso en la aportación de los intermediarios financieros netos han lastrado la evolución de esta partida.

Comisiones netas

Las comisiones netas muestran un comportamiento similar al del margen de intereses en términos de tendencia, aunque con un mejor desempeño. Se situaron en 1.028 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,8% interanual.

A pesar de que este crecimiento sigue siendo inferior al de sus competidores españoles, esta métrica sí ha sorprendido positivamente, quedando por encima de las estimaciones del consenso.

Beneficio neto

El beneficio neto ha sido la partida con mejor comportamiento entre las tres analizadas. Caixabank reportó 1.572 millones de euros, lo que implica un crecimiento interanual del 7% y, a diferencia de las métricas anteriores, un aumento del 5,2% respecto al trimestre previo. Esta cifra también superó las expectativas del mercado, situándose un 6,2% por encima del consenso.

El principal motor de crecimiento fue el segmento de Banca y Seguros, que concentra la mayor parte de los ingresos y es el único que crece de forma interanual. En contraste, BPI redujo sus beneficios un 5,9%, mientras que Centro Corporativo cayó un 11,8% interanual.

Conclusiones

Los resultados de CaixaBank muestran un crecimiento interanual, pero también evidencian el impacto de la inestabilidad geopolítica, que ha lastrado las cifras respecto al último trimestre de 2025. A esto se suma que otros competidores con mayor diversificación geográfica han logrado un crecimiento más acelerado tanto en márgenes como en comisiones, lo que deja entrever una debilidad relativa de la entidad en el corto plazo. Además, el repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda pública podría seguir afectando la demanda de crédito en los próximos meses.

La acogida del mercado ha sido negativa, reflejando cómo las elevadas valoraciones del sector bancario exigen un crecimiento sostenido que, en un entorno de incertidumbre geopolítica, tiende a normalizarse con el paso del tiempo. De hecho, incluso BBVA, que presentó unas cifras notablemente positivas, registra caídas más moderadas, lo que evidencia que el sentimiento inversor hacia la banca está siendo presionado por el contexto global. Ambos resultados están lastrando al conjunto del sector financiero en la sesión de hoy.

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