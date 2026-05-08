Las acciones de Ferrovial se desmarcan del selectivo nacional. En una jornada en la que el Ibex 35 cae un 0,2%, la compañía logra destacar tras subir un 1,8%, situándose como el segundo mejor valor del índice tras su presentación de resultados.

Con este movimiento, la compañía confirma la tendencia positiva que viene reflejando en bolsa durante el último año. Ferrovial acumula una subida del 10% desde enero y del 38 % en los últimos doce meses. ¿Qué está premiando el mercado?

Ferrovial firma un trimestre sólido en autopistas y construcción

Ferrovial ha presentado unos resultados del primer trimestre de 2026 marcados por un crecimiento operativo sólido, especialmente en su negocio de autopistas y construcción.

El resultado operativo reportado sigue reflejando el impacto de desinversiones y deterioros registrados en 2025, pero la actividad recurrente muestra una clara mejora.

Además, la compañía ha anunciado un dividendo flexible de 400 millones de euros, reforzando su política de remuneración al accionista y enviando un mensaje de estabilidad financiera.

El mercado premia el EBITDA

Los resultados han sido recibidos de forma positiva porque Ferrovial ha superado las estimaciones en ingresos, EBIT ajustado y, sobre todo, en EBITDA, que fue la cifra más sorprendente para el mercado.

El EBITDA (no ajustado) se situó un 7,8% por encima del consenso, aunque representa una caída del 47% respecto al mismo trimestre del año pasado debido al efecto base de 2025.

Por segmentos, el negocio de autopistas volvió a ser uno de los motores principales de crecimiento, con ingresos aumentando un 13% en términos comparables.

El área de construcción alcanzó un ingreso de 1.625 millones de dólares además de un récord histórico de cartera, con 17.555 millones de euros, consolidando su posición como uno de los pilares estratégicos del grupo.

En conjunto, los resultados muestran un crecimiento operativo robusto con respecto al mismo trimestre del año pasado, especialmente en Norteamérica, acompañado de una cartera en máximos y una política de remuneración reforzada.

Cifras clave de los resultados de Ferrovial

EBITDA 321M€ VS 297.9M€ esperado ( +7.8% respecto al consenso )

Ingresos 2.10B€ VS 2.07B€ esperados ( +1.4% )

EBIT ajustado 198M€ VS 195.8M€ esperado ( +1.1% )

Dividendo flexible de 400 millones

Además de presentar sus resultados, Ferrovial ha anunciado un scrip dividend por 400 millones, pagadero en efectivo o acciones a elección del accionista. El importe por acción se comunicará el 15 de mayo de 2026.

Conclusión: Ferrovial convence al mercado

Los resultados de Ferrovial han devuelto confianza al mercado en un momento en el que el Ibex 35 cotiza con alta volatilidad. La compañía ha demostrado que su crecimiento operativo, con un desempeño especialmente fuerte en autopistas, construcción y energía. El EBITDA por encima del consenso, junto con el anuncio de un dividendo flexible de 400 millones, refuerza el optimismo inversor para seguir generando valor incluso en un entorno macro complejo.

Sin embargo, las acciones de Ferrovial ya cotizan ya muy cerca del precio objetivo del consenso, lo que desplaza la atención hacia la capacidad de mantener márgenes en construcción y la visibilidad del crecimiento en Norteamérica.

Cómo comprar acciones de Ferrovial desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Ferrovial (FER.ES), uno de los grupos de infraestructuras y concesiones más relevantes a nivel global. La compañía opera autopistas, aeropuertos y proyectos de construcción en mercados clave como Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que la convierte en un referente del sector y en un valor seguido de cerca por los inversores.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Ferrovial de forma eficiente y con costes muy competitivos en los tramos iniciales de inversión.