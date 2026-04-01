Hoy las bolsas europeas han amanecido con un fuerte optimismo tras las señales de una posible desescalada en la guerra de Oriente Medio. Tanto el presidente de Irán como el de Estados Unidos apuntaron en la misma dirección: una resolución pacífica del conflicto.

A falta de declaraciones por parte de líderes israelíes, el efecto en los mercados ha sido inmediato: subidas en las bolsas globales, en el oro, en las criptomonedas y caídas en el crudo y en el VIX.

En este contexto, varios valores del Ibex 35 han recuperado terreno tras las fuertes caídas de la última semana. Entre ellos, uno de los principales beneficiados han sido las acciones IAG. ¿Estamos ante un rebote puntual o ante el inicio de una recuperación más sólida?

Las acciones de IAG rebotan ante el optimismo por un posible final del conflicto

Las acciones de IAG se han convertido hoy en uno de los valores más alcistas del Ibex 35, con una subida del 4,9%, impulsadas por el creciente optimismo ante un posible fin del conflicto entre Irán y Estados Unidos que podría provocar una caída del precio del petróleo.

Este escenario ha despertado el apetito inversor por las aerolíneas en toda Europa. Air France-KLM sube un 8%, Finnair un 6,5%, Wizz Air y EasyJet un 5,1%, y Ryanair un 4,52%.

El mercado interpreta que un alto el fuego o una reducción de hostilidades aliviaría los riesgos sobre las rutas aéreas, los seguros de vuelo y, sobre todo, el precio del combustible, uno de los principales costes operativos de IAG.

Hasta ahora, las aerolíneas habían sido de los valores más castigados por la escalada del conflicto, principalmente por dos factores: el encarecimiento del jet fuel y las restricciones en el tráfico aéreo sobre zonas estratégicas de Oriente Medio.

Sin embargo, el tono más conciliador mostrado por Trump e Irán y el giro inmediato del sentimiento inversor han cambiado por completo el panorama. Valores que la semana pasada sufrían fuertes caídas hoy registran avances destacados.

Una caída más moderada que la competencia

En el caso concreto de IAG, la acción acumulaba una caída cercana al 20% desde el 27 de febrero, coincidiendo con el inicio del conflicto. Aun así, ha mostrado más resistencia que otras aerolíneas europeas.

Una de las características que puede explicar esta resiliencia es la alta cobertura de combustible que mantienen compañías como IAG o Ryanair a corto plazo. Esto les permite evitar la volatilidad del crudo en el muy corto plazo, amortiguando el impacto inmediato de las subidas del petróleo.

Por el momento, las acciones de IAG acumulan una subida del 5,6% en el día y del 10,8% desde el inicio del año.

¿Rebote o recuperación real? El petróleo tiene la respuesta

Para determinar si las acciones de IAG pueden retomar la tendencia alcista previa a la guerra, será clave seguir de cerca la evolución del conflicto y, sobre todo, el comportamiento del precio del petróleo en horizontes superiores a un año.

A partir de ese plazo, las coberturas de combustible de las aerolíneas comienzan a disminuir, y un petróleo alto de forma prolongada lastraría de manera significativa los márgenes de cualquier compañía del sector.

Por ahora, el rebote es positivo, pero la sostenibilidad de la recuperación dependerá de si la desescalada se materializa y de si el crudo consigue estabilizarse lejos de los niveles de tensión actuales.

Cómo comprar acciones de aerolíneas europeas desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de algunas de las aerolíneas más relevantes de Europa, como IAG (IAG LN Equity), Air France–KLM (AF FP Equity), Ryanair (RYA ID Equity), Wizz Air (WIZZAIR HB Equity) y easyJet (EZJ LN Equity). Estas compañías representan una parte esencial del sector aéreo europeo y permiten a los inversores exponerse a la evolución del tráfico aéreo, el turismo y la recuperación económica del continente.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.