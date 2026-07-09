Las acciones de Inmobiliaria Colonial registran caídas notables de más del 4% en la sesión bursátil de hoy, situándose entre los valores más presionados a la baja en la jornada. Sin embargo, este movimiento bajista no responde a un empeoramiento en los fundamentales de la compañía ni a una corriente de noticias negativas, sino a un ajuste técnico habitual en los mercados financieros.

Las acciones de Colonial descuentan dividendo

Hoy, 9 de julio de 2026, la socimi cotiza bajo la condición de ex-dividend, lo que significa que descuenta formalmente el cupón que distribuirá el próximo 13 de julio entre sus accionistas. Como consecuencia directa, el precio de cotización de la acción se reduce en la apertura del mercado de forma equivalente al valor bruto del dividendo repartido.

Inmobiliaria Colonial aprobó la distribución de un cupón total de 0,32 euros brutos por acción. Siguiendo una fórmula común entre las socimis para optimizar la remuneración, este importe se compone de dos tramos diferenciados: 0,26 euros en concepto de dividendo ordinario y 0,06 euros con cargo a la reserva por prima de emisión.

Ayer, miércoles 8 de julio, fue la fecha límite para adquirir las acciones de Inmobiliaria Colonial con derecho a percibir este pago. Por lo tanto, cualquier inversor que compre acciones a partir de la sesión de hoy lo hará sin el derecho al cobro, motivo por el cual el mercado descuenta dicho importe del precio por título de manera inmediata.

El retroceso que se observa en los gráficos de las acciones de Colonial refleja un comportamiento financiero completamente natural. Cuando una empresa descuenta el dividendo, ese capital sale de la caja de la entidad para entregarse a los inversores, ajustando el valor patrimonial de la compañía. De hecho, la rentabilidad por dividendo a precios de cierre de ayer es del 5,7%, por lo que la caída de hoy es incluso menor y sin el dividendo estaría cotizando en positivo.

Las acciones de Inmobiliaria Colonial caen un 1,22% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Inmobiliaria Colonial?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inmobiliaria Colonial (COL.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.