Las acciones de Repsol se disparan un 4%. ¿Qué está pasando?

Las acciones de Repsol encabezan hoy el Ibex 35 apoyadas en el incremento en los precios de la energía que se puede producir si, tal y como apuntan los últimos acontecimientos, se recrudece el conflicto en el golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones de Repsol lideran el Ibex 35: el conflicto en Ormuz inflama los mercados

Repsol se ha convertido este miércoles en el gran refugio del Ibex 35 en una jornada marcada por el pánico geopolítico. La petroquímica española repunta un 4,25% en bolsa mientras el selectivo nacional retrocede un 1,5% hasta los 19.345 puntos, lastrado por el temor a un nuevo shock energético en Europa.

Bombardeos cruzados en el Estrecho de Ormuz

El detonante del movimiento es la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán después de semanas de tregua frágil. Durante la madrugada de hoy, EE. UU. confirmó una batería de ataques contra territorio iraní en respuesta al impacto de proyectiles contra tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz, entre ellos el metanero qatarí Al Rekayyat, que transportaba gas natural licuado y cuya sala de máquinas fue alcanzada cerca de Limah (Omán). Los otros dos buques —un petrolero atacado en su costado izquierdo a la salida del estrecho y un tercer petrolero impactado por un dron frente a Omán— completan una serie de agresiones que Qatar ha calificado ya como “violación grave y explícita” del derecho internacional.

Las represalias estadounidenses han alcanzado baterías antiaéreas, sistemas de vigilancia costera, misiles tierra-aire, lanzaderas de misiles antibuque, plataformas de drones e instalaciones portuarias iraníes. Washington ha revocado además la licencia que había autorizado la exportación de crudo iraní como parte del acuerdo provisional, un movimiento que amenaza con volatilizar los flujos que ya se comercializaban de forma clandestina en el Golfo Pérsico.

El petróleo dispara la sesión: Brent al alza

La respuesta del mercado de materias primas ha sido inmediata. El Brent, referencia europea, repunta un 2,9% en estos momentos hasta los 78 dólares. Es precisamente esa combinación —Brent al alza, prima geopolítica en aumento— la que explica el comportamiento bursátil de Repsol.

En un escenario estable como el que teníamos hasta febrero de 2026, alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y derivados transitan por el estrecho de Ormuz, lo que supone cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo. Los flujos visibles a través del estrecho se han reducido hasta los 1,3 millones de barriles diarios. La reactivación del conflicto amenaza con desactivar esa recuperación parcial.

¿Por qué Repsol se beneficia?

La reacción del mercado sobre Repsol no es un movimiento reflejo, sino la lectura racional de su modelo de negocio integrado. La compañía adelantó ayer que en el segundo trimestre alcanzó una producción de 558.000 barriles equivalentes de petróleo al día, prácticamente en línea con los 557.000 del mismo periodo de 2025, según los datos remitidos a la CNMV. Con esa base de producción, cada dólar adicional sobre el precio del barril se traslada casi de forma lineal a los ingresos del segmento upstream.

Pero la palanca más potente vuelve a ser el refino. Repsol comunicó ayer un margen de refino de 14 dólares por barril en el segundo trimestre, un 137% por encima de los 5,9 dólares de un año antes y un 28,4% más que los 10,9 dólares del primer trimestre de 2026, en un contexto donde el precio medio realizado del Brent se situó en los 103,8 dólares en el trimestre, un 52,9% por encima de los 67,9 dólares de 2025. La cartera de refino ibérica de Repsol se beneficia estructuralmente de escenarios de disrupción de suministro en Oriente Medio: los diferenciales entre crudos ligeros y pesados se amplían, los márgenes de destilados medios (gasóleo y queroseno) repuntan por el temor a cortes de exportación desde el Golfo, y el precio del producto refinado incorpora una prima de riesgo antes que el propio crudo.

A esto se añade el hecho de que Repsol tiene diversificada geográficamente su producción, con 234.000 barriles diarios procedentes de Latinoamérica y otros 205.000 de América del Norte —una exposición que la aísla parcialmente del riesgo físico en Oriente Medio pero que mantiene la sensibilidad al precio internacional del Brent.

Riesgos para Repsol

No todo son vientos favorables. Un escalado prolongado del conflicto podría derivar en varios escenarios adversos para la petrolera:

Riesgo de demanda : un Brent sostenidamente por encima de los 80-85 dólares deterioraría el consumo europeo, ya frágil, y podría reactivar el debate sobre impuestos extraordinarios a las energéticas en España, un fantasma que Repsol ya conoció en 2022 y 2023.

: un Brent sostenidamente por encima de los 80-85 dólares deterioraría el consumo europeo, ya frágil, y podría reactivar el debate sobre impuestos extraordinarios a las energéticas en España, un fantasma que Repsol ya conoció en 2022 y 2023. Riesgo logístico indirecto : aunque Repsol no exporta crudo desde el Golfo, sí importa parcialmente crudo de Oriente Medio hacia sus refinerías españolas. Un nuevo cierre efectivo del estrecho encarecería fletes, primas de seguros y forzaría rerouting operativo.

: aunque Repsol no exporta crudo desde el Golfo, sí importa parcialmente crudo de Oriente Medio hacia sus refinerías españolas. Un nuevo cierre efectivo del estrecho encarecería fletes, primas de seguros y forzaría rerouting operativo. Riesgo de recesión: un shock energético en un momento de crecimiento ya moderado en la eurozona podría inducir una nueva ronda de estanflación que penalizaría los múltiplos de todo el sector.

Cotización de las acciones de Repsol

En el plano bursátil, la acciones de Repsol acumula una fase explosiva de crecimiento en los últimos 12 meses, con una revalorización acumulada del +76,2% en este intervalo. La superación del nivel de los 23,5 euros abriría el camino a atacar el máximo anual de 24,8 euros, mientras que la referencia inmediata de soporte se sitúa en el entorno de los 21 euros.

La sesión de hoy vuelve a poner de manifiesto la sensibilidad del título de Repsol frente a shocks geopolíticos energéticos. Repsol dispone de una cartera upstream dimensionada, un negocio de refino con márgenes actualmente disparados y una exposición diversificada que le permite capturar la subida del Brent sin asumir grandes riesgos con lo que sucede fisícamente en el Estrecho de Ormuz. Mientras el Ibex 35 se resiente por el temor a un contagio recesivo en Europa, Repsol recoge las subidas en su precio por acción. La sostenibilidad del movimiento dependerá ahora de la escalada de las próximas horas en el Golfo Pérsico.

Fuente: Plataforma de XTB

En paralelo, Repsol abona hoy su dividendo de 0,551 euros brutos por título, el cual ya fue descontado hace un par de días, con una rentabilidad por dividendo del 2,4%. En el acumulado del 2026, las acciones de Repsol se disparan un 43,8% hasta los 23 euros por título actuales.

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