Samsung Electronics ha publicado hoy sus resultados preliminares correspondientes al segundo trimestre de 2026, batiendo por tercer trimestre consecutivo su propio récord histórico gracias al auge de la memoria vinculada a la inteligencia artificial. Sin embargo, la reacción del mercado ha sido negativa: las acciones del gigante surcoreano se desploman un 7,4% en estos momentos, tras haber acumulado un retroceso cercano al 10% en la apertura de la bolsa coreana, produciendo un efecto arrastre en el conjunto del KOSPI.

Cifras clave del segundo trimestre de Samsung

Ingresos : 171 billones de wones (aproximadamente 111.729 millones de dólares), un +129,3% interanual frente a los 74,57 billones del 2T 2025.

: 171 billones de wones (aproximadamente 111.729 millones de dólares), un +129,3% interanual frente a los 74,57 billones del 2T 2025. Beneficio operativo : 89,4 billones de wones (unos 58.440 millones de dólares), lo que supone un +1.810,3% interanual, multiplicando por casi 19 veces los 4,7 billones registrados hace un año.

: 89,4 billones de wones (unos 58.440 millones de dólares), lo que supone un +1.810,3% interanual, multiplicando por casi 19 veces los 4,7 billones registrados hace un año. Comparación secuencial : frente al 1T 2026 (ya récord con 57,23 billones de wones), el beneficio operativo crece un +56,2% y los ingresos un +27,7%.

: frente al 1T 2026 (ya récord con 57,23 billones de wones), el beneficio operativo crece un +56,2% y los ingresos un +27,7%. Dimensión del hito : en un solo trimestre, Samsung supera el beneficio operativo acumulado combinado de los ejercicios 2023-2025 (82,9 billones de wones).

: en un solo trimestre, Samsung supera el beneficio operativo acumulado combinado de los ejercicios 2023-2025 (82,9 billones de wones). Comparativa sectorial: los 58.400 millones de dólares de beneficio operativo superan los 53.500 millones registrados por NVIDIA el trimestre anterior, situando a Samsung como probable líder mundial por beneficio operativo trimestral.

Los resultados definitivos de Samsung, con el desglose por divisiones, se publicarán el 30 de julio, coincidiendo con la conferencia de resultados prevista a las 10:00 hora coreana.

La clave del salto exponencial en beneficios está en la división de semiconductores (DS), y muy especialmente en el negocio de memoria DRAM y NAND. Los precios de la memoria convencional habrían subido un 58% y un 78% respectivamente en el trimestre frente al anterior, impulsados por la voracidad de los hyperscalers y desarrolladores de IA por memoria HBM (High Bandwidth Memory) y servidores DDR5. A ello se suma la debilidad del won coreano, que ha amplificado la conversión de ingresos internacionales. La expansión del margen operativo consolidado hasta niveles cercanos al 52% marca un punto de inflexión estructural: Samsung ha pasado de una compañía “cíclica” a un actor central de la infraestructura de la IA.

Cuando batir récords ya no es suficiente

La reacción bursátil de hoy deja una lectura tan aleccionadora como incómoda para Samsung: el mercado ya no compra beneficios récord, compra sostenibilidad del ciclo. Que las acciones caigan casi un 8% tras multiplicar el beneficio por 19 evidencia que buena parte del rally previo (el valor había duplicado su capitalización en los últimos doce meses) ya descontaba un escenario incluso más optimista. Alrededor de 100.000 millones de dólares de capitalización se han evaporado en una sola sesión, en lo que constituye una señal clásica de “sell the news” y, sobre todo, de un debate cada vez más ruidoso sobre si estamos ante el pico del superciclo de la memoria IA.

Con todo y con ello, los fundamentales siguen intactos y la tendencia alcista de medio plazo podría no haber terminado. Samsung ha superado en beneficio operativo trimestral incluso a NVIDIA, algo impensable hace apenas dos años, y su exposición a HBM4 —cuya contribución se acelerará en el segundo semestre— junto con la esperada normalización de la carga por provisiones deberían devolver el margen DS hacia el 75%. El riesgo real no está tanto en Samsung, sino en el sentimiento agregado sobre la IA: si el KOSPI ha caído por debajo de los 8.000 puntos con Samsung liderando el retroceso, el mercado está enviando una señal clara de que exige pruebas —no promesas— de que la demanda de chips de IA se sostendrá en 2027. La vigilancia de los precios spot de la DRAM y del ritmo de pedidos de HBM se convierte, a partir de ahora, en el auténtico termómetro de la acción.

Cotización de las acciones de Samsung

Las acciones de Samsung se disparan un 132% en lo que va de 2026. En la gráfica anterior podemos ver la cotización en dólares de Samsung a través de su GDR en la bolsa de Londres.

Fuente: Plataforma de XTB

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