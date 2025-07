Las acciones del Santander caen pese a sus buenos resultados

Las acciones del Santander abren la jornada en la zona bajista del Ibex 35. La entidad presidida por Ana Botín ha presentado hoy sus resultados correspondientes al primer semestre del año, en el que ha logrado incrementar su beneficio en un 13% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 6.833 millones de euros. A pesar del complejo escenario global, con tensiones comerciales tanto en Estados Unidos como en varias regiones clave y varios recortes de tipo de interés, el grupo ha logrado firmar el mejor semestre de su historia, encadenando cinco trimestres consecutivos de beneficios récord tras alcanzar solo en el segundo trimestre del año unos 3.431 millones de euros de beneficio, un 1% más que en el primer trimestre del año. Aun así, en la sesión de hoy las acciones del Santander se anotan una caída del 2%. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? Los buenos resultados del Santander no impulsan sus acciones En sus resultados del primer semestre del año, el Banco Santander no solo ha logrado aumentar su beneficio respecto a 2024, sino que también ha logrado aumentar su número de clientes al sumar ocho millones de usuarios nuevos, hasta un total de 176 millones. La rentabilidad del grupo también muestra buenas cifras, con un retorno del capital tangible del 16% y un incremento de su beneficio por acción del 19%, hasta los 0,43 euros, mientras que el ratio de eficiencia ha mejorado hasta el 41,5%. La solvencia del grupo también muestra buenas métricas, con un ratio de capital CET1 fully loaded del 13%, mientras que el ratio de morosidad muestra mejoras, situándose en un 2,91%. El coste de riesgo, de igual manera, se ha reducido hasta situarse en un 1,14%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Frente a esta favorable evolución, los ingresos del Santander en este primer semestre del año se han mantenido estables, con un crecimiento del 5% que les ha permitido alcanzar los 31.010 millones de euros. Esta métrica se ha visto apoyada por los ingresos por comisiones del grupo, que han incrementado un 9%, hasta los 6.684 millones de euros, una cifra récord que ha permitido a la entidad compensar el descenso del margen de intereses, que ha retrocedido un 3% (excluyendo a Argentina, no obstante, la métrica hubiera aumentado un 4%). Por regiones, España destaca dentro de los resultados del Santander con un aumento en sus beneficios del 28%, hasta los 2.258 millones de euros. La rentabilidad del país se ha situado en un 25%, sostenida, pricnipalmente, gracias a las comisiones, que han subido un 1,3% y han compensado el retroceso del 1,9% del margen de interés. Estados Unidos también muestra un buen comportamiento, con un beneficio de 839 millones de euros y una rentabilidad del 11%. Por el contrario, Brasil ha visto cómo su beneficio disminuía en un 12,7%, hasta los 996 millones de euros, lastrado por el impacto negativa de la divisa. México también ha sufrido por la devalución, registrando un beneficio de 794 millones de euros, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2024. Por su parte, Reino Unido también ha disminuido su beneficio en un 11%, hasta los 560 millones de euros, a pesar de haber incrementado los ingresos y reducido sus costes. El Banco Santander mantiene sus previsiones El primer trimestre del año del Santander ha estado marcado por dos operaciones clave que han modificado su composición orgánica. Por un lado, la venta de su filial en Polonia al Erste Group por 7.000 millones, un movimiento generó unas plusvalías de 2.000 millones. Parte de esta suma se destinó a una recompra de acciones de 3.200 millones, con el que la entidad adelantó el reparto previsto para 2026. El resto, en cambio, se destinó a la otra gran operación firmada por el grupo en estos primeros meses del año: la compra de TSB, la filial de Sabadell en Reino Unido, por 3.100 millones de euros. De cara a futuro, el banco Santander ha decidido mantener sus previsiones para el resto del ejercicio. Entre sus metas destaca una promesa firme hacia sus accionistas: distribuir 10.000 millones de euros en 2025 y 2026, empleando el 50% de sus beneficios ordinarios y todo el capital que exceda el 12%. Para ello, desde la entidad han lanzado un nuevo plan de recompra de acciones por valor de 1.700 millones, lo que equivale al 25% de las ganancias semestrales. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Santander Desde XTB ponemos el foco en que los ingresos permanecen estables en los 31.010 millones, mientras que el margen de intereses ha descendido un 3%, alcanzando los 22.716 millones, Destacamos que las comisiones han subido otro 3%, situándose en 6.684 millones, y que los resultados del banco no se han resentido a pesar de los ocho recortes de tipos de interés del BCE en el último año. Cuatro de los ocho recortes se han producido en 2024 y han afectado directamente a la actualización de hipotecas de principios del 2025. Actualmente la facilidad de depósito en Europa se sitúa en el 2,0% y el tipo principal de préstamo en el 2,15%. Creemos que la caída intradiaria en las acciones de Santander es una corrección puntual, pero que la entidad bancaria puede seguir tomando fuerza en bolsa al haber presentado unos sólidos resultados con los que está sabiendo manejar el ciclo de recortes de tipos del BCE. A pesar de las caídas registradas en la jornada de hoy, en el acumulado del 2025 las acciones de Santander se disparan un 71% en bolsa hasta cotizar en los 7,55 euros actuales por título. ¿Cómo comprar acciones de Santander? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



