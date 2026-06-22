Las claves de la semana: ¿puede la IA desafiar a una Fed más agresiva?

Los mercados financieros cerraron el viernes una semana marcada por nuevos máximos en numerosos índices bursátiles, apoyados por la fuerte corrección del petróleo, la moderación de las expectativas de inflación y una mejora generalizada del apetito por el riesgo.

A pesar de la confusión inicial y la amenaza de Irán de abandonar las negociaciones en Suiza, parece que ambos países están haciendo progresos para llegar a un acuerdo de paz definitivo. A muy corto plazo, habrá un sentimiento positivo que impulsará aún más los mercados al alza o hará que los precios del petróleo bajen, pero cabe esperar que la volatilidad vuelva a atormentar a los mercados en los próximos 60 días.

Mientras las negociaciones avanzan, millones de barrile de petróleo continuaron fluyendo a través del estrecho de Ormuz este fin de semana, incluso después de que Irán afirmara haber cerrado nuevamente la vía marítima, mientras Washington y Teherán ofrecen versiones contrapuestas sobre el estatus del punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo.

El mercado se gira hacia la Fed

Sin embargo, la evolución del petróleo ya no es la única preocupación para los mercados. La atención se ha desplazado rápidamente hacia la Fed, después de que Kevin Warsh sorprendiera con un tono más agresivo de lo esperado y dejara abierta la puerta a nuevas subidas de tipos en los próximos meses. Aunque históricamente los ciclos de endurecimiento monetario no han impedido que la renta variable siga avanzando. Desde finales de la década de 1990, el S&P 500 subió en los cuatro periodos de subidas de tipos anteriores (1999, 2004, 2015 y 2022). En promedio, el índice registró una rentabilidad cercana al 11% durante estos periodos, que tuvieron una duración media de aproximadamente 22 meses. El ciclo más prolongado fue el de 2015-2018, con una subida acumulada del 19% durante algo más de tres años, mientras que el más reciente, entre 2022 y 2023, se saldó con una subida más moderada del 4,1%.

Gran parte de la respuesta en este posible nuevo ciclo la tendrán las empresas ligadas a la IA, que ahora representa el 39% del S&P 500, una concentración similar a las de cualquier burbuja de la historia, salvo en el caso de los ferrocarriles que llegó a ser de más del 60%. Si nos fijamos en las puntocom, se produce una nueva similitud con el ciclo actual. Al igual que solo el sector tecnológico superó al S&P desde los mínimos de octubre de 1998 hasta los máximos de marzo de 2000, sólo el sector tecnológico/de telecomunicaciones se encuentra en territorio positivo en los últimos 6 meses.

Warsh prepara una Fed menos predecible

Uno de los aspectos más relevantes de la primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Fed no fue la decisión de mantener los tipos sin cambios, sino el inicio de una profunda revisión de la estrategia de comunicación del banco central. El nuevo presidente ha puesto en marcha varios grupos de trabajo para analizar herramientas como el dot plot y las directrices que durante años han servido para orientar a los mercados sobre el futuro de los tipos de interés.

La medida ha generado inquietud entre algunos inversores, que advierten de que una menor transparencia podría traducirse en una mayor volatilidad en los mercados de bonos y en mayores costes de financiación para la economía estadounidense. El mensaje de Warsh parece claro: la Fed quiere recuperar capacidad de sorpresa y reducir la dependencia de los mercados respecto a las previsiones del banco central.

En otras palabras, Wall Street podría enfrentarse a una Reserva Federal menos predecible y más dependiente de los datos económicos, un cambio que podría aumentar las oscilaciones en los mercados durante los próximos meses.

Warsh prepara el terreno

Uno de los aspectos más interesantes de la primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Fed pasó relativamente desapercibida. El nuevo presidente anunció la creación de cinco grupos de trabajo encargados de revisar algunos de los pilares fundamentales de la política monetaria, incluyendo el marco de inflación, las herramientas de comunicación, el balance de la Fed, las fuentes de datos económicas y el análisis de productividad y empleo.

Aunque oficialmente estas iniciativas buscan mejorar el proceso de toma de decisiones, también podrían ofrecer a la Reserva Federal una mayor flexibilidad para mantener los tipos sin cambios durante los próximos meses. De hecho, Warsh señaló que espera recibir las conclusiones de estos grupos a finales de año, lo que podría retrasar cualquier modificación relevante en la estrategia monetaria hasta diciembre.

La medida llega en un momento especialmente delicado para la institución. A pesar de que nueve miembros de la Fed siguen contemplando nuevas subidas de tipos para controlar la inflación, Warsh evitó ofrecer cualquier orientación concreta sobre el calendario de futuras decisiones. En su lugar, insistió en que la evolución de los datos económicos seguirá siendo determinante.

Para los mercados, el mensaje es claro: salvo un deterioro significativo de la inflación o una fuerte sorpresa en los datos de empleo, la Reserva Federal parece dispuesta a ganar tiempo antes de adoptar nuevas medidas. Una estrategia que permite a Warsh consolidar su liderazgo al frente de la institución mientras redefine algunas de las reglas que guiarán la política monetaria durante los próximos años.

Los reyes del dividendo desafían la era de la IA

Mientras gran parte de la atención de los inversores se concentra en la inteligencia artificial y las compañías tecnológicas, un reducido grupo de empresas estadounidenses continúa demostrando el valor de la consistencia a largo plazo. Se trata de las conocidas como "Los Reyes del Dividendo", compañías que han sido capaces de aumentar su dividendo durante al menos 50 años consecutivos. Una élite empresarial que ha sido capaz de atravesar crisis económicas, ciclos inflacionistas y cambios estructurales sin dejar de recompensar a sus accionistas.

Existen más de 50 empresas, pero entre ellas destacan nombres tan conocidos como Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo o Walmart. La rentabilidad media del grupo es del 2,7 % y el ratio de reparto de dividendos ronda el 50 %. Las empresas que forman parte del grupo Dividend Aristocrats, según el seguimiento de S&P Global, deben pertenecer al S&P 500, mientras que las que conforman a este grupo de "Los Reyes del Dividendo” no tienen ese requisito e incluyen compañías más pequeñas. American States Water, una empresa de servicios públicos de California con el historial más largo de aumentos de dividendos entre las que conforman el grupo, con 72 años, tiene un valor de mercado de tan solo 3.000 millones de dólares.

La capacidad de estas empresas para incrementar la remuneración al accionista durante décadas refleja modelos de negocio sólidos, una elevada generación de caja y una gran resiliencia frente a recesiones, crisis financieras o periodos de elevada inflación. Aunque su comportamiento bursátil ha quedado rezagado frente al S&P 500 durante los últimos años debido al auge de las tecnológicas, siguen siendo una referencia para aquellos inversores que buscan estabilidad, menor volatilidad y rentas crecientes a largo plazo.

Eventos de la semana

EEUU

Las cifras de mayo sobre la inflación del PCE, que es la medida preferida de la Fed para medir las tendencias de los precios, se publicarán el jueves y probablemente acapararán la atención en una semana por lo demás relativamente tranquila en cuanto a datos económicos.

La reciente caída de los precios del petróleo ha aliviado la preocupación por la inflación, pero la economía estadounidense sigue mostrando signos de fortaleza que podrían aumentar las probabilidades de una subida de tipos. Los mercados ya han descontado por completo una subida de un cuarto de punto en el mes de septiembre.

Las encuestas preliminares a los gerentes de compras correspondientes a junio también se publicarán el martes. Si estas muestran altos niveles de actividad en los sectores manufacturero y de servicios, esto reforzará las expectativas de una subida de tipos de interés en los próximos meses.

Entre los datos que se publicarán esta semana se incluyen la estimación final del producto interno bruto estadounidense del primer trimestre, los pedidos de bienes duraderos de mayo y las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo, que se publicarán el jueves. Las cifras de ventas de viviendas nuevas de mayo también se publicarán el miércoles, mientras que la encuesta final de consumidores de la Universidad de Michigan correspondiente a junio se publicará el viernes.

Eurozona

El martes se publicarán los primeros índices de gestores de compras (PMI) de Francia, Alemania y la eurozona, junto con las encuestas empresariales francesas correspondientes a junio.

Podríamos asistir a cierta recuperación en el reciente deterioro del PMI compuesto , ya que la noticia sobre el Memorando de Entendimiento se ha recibido de forma positiva, y en las última semanas algunos datos han empezado a mejorar.

El índice Ifo de clima empresarial de Alemania se publicará el miércoles, seguido de la encuesta prospectiva GfK sobre el clima de consumo de Alemania correspondiente a julio, la encuesta de confianza del consumidor de Francia de junio el jueves y las encuestas de confianza del consumidor y de las empresas de Italia de junio el viernes.

Los datos en España sobre pedidos industriales y facturación correspondientes a abril se publicarán el lunes, mientras que los datos italianos sobre facturación industrial, también correspondientes a abril, están previstos para el jueves.

Japón

En medio de las especulaciones sobre una posible subida adicional de los tipos de interés a finales de año, los mercados seguirán de cerca las declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en un evento que tendrá lugar en Tokio el miércoles. Un vicegobernador será quien transmita el mensaje de Ueda.

Los inversores también analizarán detenidamente el resumen de opiniones de la última reunión del Banco de Japón, en la que elevó los tipos de interés a un máximo de 31 años del 1% para contrarrestar los riesgos inflacionarios, que se publicará el miércoles.

China

En China se prevé una semana con pocas novedades, en la que el banco central anunciará los tipos de interés y se publicarán datos sobre los beneficios industriales.

Se prevé que el Banco Popular de China no modificará las tasas de interés preferenciales para préstamos, que sirven de referencia para la mayoría de los préstamos corporativos y familiares. Si bien la economía sigue afectada por la débil demanda de los consumidores, la baja confianza y la escasa actividad inversora, las exportaciones han sido el pilar fundamental hasta el momento.