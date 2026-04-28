- Wall Street arranca la sesión con una fuerte presión vendedora ante las dudas sobre la rentabilidad del sector de la IA y los últimos datos de OpenAI
- OpenAI no ha logrado cumplir los objetivos de ingresos y número de usuarios
- El Nasdaq 100 retrocede más de un 1%
- Wall Street arranca la sesión con una fuerte presión vendedora ante las dudas sobre la rentabilidad del sector de la IA y los últimos datos de OpenAI
- OpenAI no ha logrado cumplir los objetivos de ingresos y número de usuarios
- El Nasdaq 100 retrocede más de un 1%
La sesión en Wall Street arranca bajo una fuerte presión vendedora, marcada por dudas crecientes sobre la rentabilidad del sector de inteligencia artificial y por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los futuros de los principales índices estadounidenses cotizan en rojo, con el Nasdaq 100 cayendo más de un 1% en la apertura.
OpenAI vuelve a sacudir al sector tecnológico
El Wall Street Journal informó el lunes que OpenAI no logró alcanzar un hito clave relacionado con ingresos y número de usuarios. La noticia generó inquietud en todo el sector tecnológico, especialmente entre las compañías más expuestas al ecosistema OpenAI.
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OpenAI modificó su acuerdo de cooperación con Microsoft, eliminando la cláusula de exclusividad en licencias tecnológicas.
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Este jueves comenzará el juicio entre OpenAI y Elon Musk. Musk reclama 150.000 millones de dólares en daños, alegando que la empresa cambió ilegalmente su estatus de organización sin ánimo de lucro a compañía comercial.
Geopolítica: negociaciones estancadas entre EE. UU. e Irán
La Casa Blanca mantiene una comunicación limitada, aunque funcionarios han expresado decepción e impaciencia ante la postura iraní. Irán mantiene demandas maximalistas: control del estrecho, garantías de seguridad y reconocimiento del derecho a enriquecer uranio.
Datos macroeconómicos
El Conference Board publicará su índice de confianza del consumidor 30 minutos después de la apertura. El consenso espera un descenso desde 91,8 hasta 89,3 puntos.
Gráfico Nasdaq 100
Los compradores han tomado claramente la iniciativa en los últimos días, superando con decisión la media móvil EMA200 y llevando el precio hacia un nuevo máximo. Mantener una racha alcista tan prolongada será cada vez más difícil; el RSI del Nasdaq 100 se mantiene cerca de 70. Si se intenta presionar a la baja, la zona de resistencia entre los niveles de Fibonacci 23,6 y 38,2 será clave.
Noticias corporativas
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CoreWeave (CRWV.US) y Oracle (ORCL.US): ambas caen cerca de un 5% tras los informes negativos sobre OpenAI.
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Meta (META.US): el gobierno chino bloqueó la compra del modelo de IA “Manus” por motivos de seguridad nacional. La acción cae más de un 1%.
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Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): resultados muy por encima de lo esperado. La pérdida por acción se redujo a 0,24 USD frente a los 0,33 USD esperados. La acción sube más de un 25%.
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UPS (UPS.US): cae más de un 4% pese a unos resultados decentes en el Q1 2026. Analistas señalan la ausencia de mejoras en los objetivos financieros conservadores de la empresa.
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Coca-Cola (CCH.UK): la compañía cumplió expectativas de ingresos y rentabilidad en el Q1 2026. La acción sube alrededor de un 3%.
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