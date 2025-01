El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero, con los inversores preparándose para la publicación de los datos de NFP de mañana. Las operaciones en Wall Street están cerradas hoy, debido a la conmemoración del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Los principales índices bursátiles están perdiendo levemente hoy. El sentimiento de los mercados emergentes también sigue siendo más débil, debido a las preocupaciones en torno a la política arancelaria de Trump, y el Nikkei perdió por segunda sesión consecutiva hoy. El eurodólar vuelve a estar por encima de 1,03 después de que los datos de Alemania indicaran un aumento en la producción industrial. Las ventas minoristas de la eurozona para noviembre y el IPC alemán de Sajonia, Renania del Norte y Baviera centran la atención en la sesión europea

Discursos de los miembros de la Fed por la tarde; informe Challenger (13:30 PM, despidos en la economía estadounidense)

Los futuros del Nasdaq, S&P 500 y DJIA pierden; el sentimiento mejora ligeramente en Europa, pero el Dax 40 y el EU50 bajan marginalmente Calendario económico del día 11:00 - Ventas minoristas de la eurozona para noviembre. Expectativas: 1,7 % interanual frente al 1,9 % de noviembre (0,3 % intermensual frente al -0,5 % intermensual anterior)

13:30 - Informe Challenger. Anteriormente 57.700. Discursos de los banqueros centrales 14:00 - Fed Harker

14:05 - Fed Collins

16:00 - BoE Breeden

17:45 - Fed Barkin

18:30 - Schmid

