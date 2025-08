En una medida que está afectando la confianza de los inversores, los aranceles recíprocos de la administración Trump entraron en vigor hoy. Si bien el anuncio se realizó ahora, las nuevas tasas para la mayoría de los países se implementarán en siete días. Sin embargo, los aranceles sobre Canadá entran en vigor de inmediato. Los nuevos aranceles incluyen: 20% para Vietnam, 15% para la UE, 19% para Indonesia, 20% para Vietnam, 10% para Australia, 15% para Nueva Zelanda, 15% para Israel y 15% para Turquía. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El franco suizo está reaccionando negativamente al anuncio de un arancel del 39%. El franco está perdiendo un 0,2% frente al euro y una cantidad similar frente al dólar. En tres días, ha llegado a perder hasta un 1% frente al dólar. El dólar canadiense se mantiene relativamente tranquilo tras el aumento del arancel final sobre Canadá del 25% al 35%. Donald Trump indicó que está abierto a las negociaciones. No se espera que los nuevos aranceles se apliquen a los productos que cumplen los requisitos del acuerdo T-MEC. Los futuros estadounidenses comenzaron a caer por la tarde y la caída continuó, incluso a pesar de los excelentes resultados de Apple y Amazon. El S&P 500 perdió un 0,37% ayer, mientras que el Nasdaq cerró la sesión con una baja del 0,03%. La ola de ventas en futuros continúa hoy. La sesión asiática es mixta. Resultados de Amazon y Apple Amazon reportó beneficios por acción (BPA) de 1.680 millones de dólares, en comparación con el nivel anterior de 1.330 millones de dólares. Los ingresos fueron de 167.700 millones de dólares, frente a una expectativa de 162.150 millones de dólares. Sin embargo, Amazon pierde un 6,6% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado. Esto se debe a un aumento menor de lo esperado en los resultados de la división de nube. Las acciones de Apple subieron un 2,4% en la sesión posterior a la apertura del mercado tras unas ganancias muy sorprendentes. El BPA se situó en 1,57 dólares, muy por encima de los 1,43 dólares previstos. Los ingresos crecieron hasta los 94.040 millones de dólares, en comparación con los 89.300 millones de dólares previstos. Este es el mayor aumento de ingresos desde diciembre de 2021. Tim Cook anunció importantes inversiones en IA y no descartó adquisiciones en este sector. La compañía también informó mejores resultados de China y un impacto de los aranceles menor de lo previsto. Otras noticias de la mañana El EUR/USD limitó ayer su repunte tras la publicación de la inflación subyacente del PCE en EE. UU., que se mantuvo en un nivel elevado del 2,8%. La inflación general del PCE aumentó del 2,4% interanual al 2,6%. El PMI manufacturero Caixin de China cayó a 49,5, frente a una expectativa de 50,3 y un nivel anterior de 50,4. El PMI manufacturero final de Japón se situó en 48,9, frente al 50,1 del mes anterior. La lectura preliminar fue de 48,8. El IPP del segundo trimestre de Australia creció un 0,7 % intertrimestral, frente a un aumento previo del 0,9 % intertrimestral. La tasa anual fue del 3,4 % interanual, frente al 3,7 % interanual anterior. Los permisos de construcción en Nueva Zelanda cayeron un 6,4 % intermensual, frente a un aumento previo del 10,3 % intermensual. El índice de confianza del consumidor también descendió a 94,7, desde un nivel previo de 98,8. China anunció una serie de iniciativas destinadas a invertir en inteligencia artificial, estabilizar el crecimiento económico y estimular la demanda interna. El oro registra una ligera subida del 0,13 %, pero cotiza por debajo de los 3.300 dólares por onza. El petróleo crudo WTI cotiza sin cambios, justo por encima de los 69 dólares por barril. El Brent está por debajo de los 72 dólares por barril. El precio del gas natural se estabiliza por encima de los 3 dólares por millón de BTU.

