- Los índices de Estados Unidos intentan repuntar tras las caídas de los últimos días
- La apertura de hoy está marcada por la expectativa del informe trimestral de Micron Technology
- Tras las pérdidas registradas en los últimos días, el Nasdaq 100 se encuentra en un punto de inflexión
- Los índices de Estados Unidos intentan repuntar tras las caídas de los últimos días
- La apertura de hoy está marcada por la expectativa del informe trimestral de Micron Technology
- Tras las pérdidas registradas en los últimos días, el Nasdaq 100 se encuentra en un punto de inflexión
Los mercados bursátiles estadounidenses intentan retomar el crecimiento hoy tras un inicio de semana desastroso, en el que se esfumaron la asombrosa cifra de 1,3 billones de dólares de la capitalización del índice Nasdaq 100. La apertura de hoy está marcada por la expectativa del informe trimestral de Micron Technology, empresa que en las últimas semanas se ha coronado como el activo más negociado de Wall Street, superando a la propia Nvidia. Los resultados del gigante de la memoria RAM serán una prueba clave para la solidez de toda la gran apuesta por la inteligencia artificial. Otros factores que contribuyen a la volatilidad son las fluctuaciones históricas del índice Dow Jones y el nerviosismo ante la publicación de la lectura de la inflación de los gastos de consumo personal (PCE) mañana.
Situación del mercado y eventos macroeconómicos clave
El sentimiento global intenta estabilizarse, aunque los inversores han experimentado un periodo de gran volatilidad. El temor en los mercados ha disminuido ligeramente, como lo refleja el índice de volatilidad VIX, que retrocede hasta los 19,21 puntos tras rozar la barrera psicológica de los 20 puntos ayer, y después de haber cotizado por encima de ese nivel a mediados de mes.
Los operadores de Goldman Sachs advierten, sin embargo, que la liquidez del mercado es actualmente escasa, lo que podría exacerbar drásticamente las fluctuaciones de precios en ambas direcciones en las próximas sesiones.
En el mercado de materias primas, el petróleo continúa su tendencia bajista, ya que el WTI se acerca a los 70 dólares por barril y solo necesita cerrar la brecha inicial relacionada con la apertura del mercado tras el inicio de los ataques aéreos estadounidenses contra Irán a finales de febrero para compensar completamente el impacto de la guerra en esta materia prima. Por otro lado, prevalece un sentimiento restrictivo en los mercados, como se observa en el fuerte retroceso del EUR/USD por debajo de 1,14.
En el contexto macroeconómico, los inversores están asimilando la primera reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh y a la espera de la lectura del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) del jueves, que según las previsiones de Bloomberg Economics podría arrojar una postura restrictiva.
¿Cómo se están comportando los contratos de futuros y los distintos sectores?
- Nasdaq 100: Tras un intento inicial de recuperación, se observa un descenso del 0,2% en los primeros minutos de negociación. No obstante, el sector tecnológico intenta demostrar que la corrección de junio es simplemente una pausa saludable en la tendencia alcista (el índice aún se encuentra un 28% por encima del nivel de finales de marzo).
- S&P 500: El contrato del índice clave se mantiene en el nivel de cierre de ayer, aunque llegó a subir un 0,2%. El mercado en general se mueve con cautela, equilibrando el optimismo tecnológico con las señales de alerta provenientes de la economía tradicional.
- Dow Jones: Actualmente, el contrato pierde un 0,15%, pero la atención se centra en él debido a un cambio fundamental e inusual en la estructura del índice.
- Russell 2000: Registra un descenso del 0,2%, consolidándose tras los recientes intentos de reasignar capital a empresas más pequeñas.
Análisis técnico Nasdaq 100
Tras desprenderse de 1,3 billones de dólares en lastre en tan solo dos días, el índice tecnológico Nasdaq 100 se encuentra en un punto de inflexión muy interesante. La caída de ayer llevó al índice a la zona de soportes locales, donde la demanda intentó defenderse.
En términos intradiarios, la resistencia clave para los alcistas sigue siendo la zona de la caída de ayer. Un repunte del 0,5% anterior indicaba potencial de recuperación, pero en los primeros minutos de negociación, se produjo una caída por debajo del importante soporte de 29.800 puntos. No obstante, se mantiene el soporte en forma del retroceso de 50,0 de la última onda alcista, y ligeramente por debajo se encuentra el retroceso clave para el impulso alcista, es decir, 61,8.
Lo preocupante es que Goldman Sachs advierte de una burbuja similar a la que se produjo durante la burbuja de las puntocom. Por otro lado, los movimientos actuales aún no son lo suficientemente grandes como para indicar una capitulación total de los compradores. Sin embargo, parece que hoy todo está en manos de Micron. Así como Nvidia salvó al mercado del colapso en su momento, ahora podría depender de los resultados del fabricante de memorias.
Información clave sobre empresas
- Micron Technology (MU.US). La compañía subió hasta un 4% en la preapertura y actualmente baja un 1% antes de la publicación de sus resultados. Cabe destacar que Micron es actualmente la empresa más negociada en Wall Street, con un volumen de operaciones que supera los 70.000 millones de dólares. El mercado especula intensamente antes de la publicación del informe financiero (tras el cierre de la sesión), anticipando un fuerte impulso de la demanda de chips de memoria para IA en Asia.
- Alphabet (GOOGL.US). La empresa matriz de Google se une oficialmente al selecto grupo del Dow Jones Industrial Average, reemplazando a un gigante de las telecomunicaciones con larga trayectoria. Alphabet sube alrededor de un 0,8%.
- Verizon (VZ.US). El precio de sus acciones cae un 1% tras la decisión de excluir a la compañía del índice Dow Jones.
- Wendy’s (WEN.US). Experimentó un alza de hasta un 24% en la apertura. La cadena de hamburguesas se ha convertido en objetivo de la especulación masiva de capital minorista de los foros r/wallstreetbets y Stocktwits.
- FuelCell Energy (FCEL.US). La empresa se disparó tras anunciar un acuerdo con Fit Energy para suministrar 380 megavatios de energía limpia para las necesidades de los centros de datos que dan soporte a la inteligencia artificial. Sin embargo, las ganancias se redujeron al 5% en los primeros minutos.
- FedEx (FDX.US). Caídas de alrededor del 1,3% tras el primer informe financiero desde la separación de la unidad de carga. Los inversores están abandonando el barco debido a las previsiones más débiles, la presión inflacionaria y los temores sobre el comercio mundial.
- Cerebras Systems (CBRS.US). Un debutante reciente del sector de los semiconductores chocó dolorosamente con las expectativas de Wall Street y está perdiendo un 14,5%. La previsión de ventas anuales resultó ser demasiado conservadora para los inversores en IA, que estaban en pleno auge.
- Hertz (HTZ.US). Una mañana catastrófica para la empresa de alquiler de coches tras presentar una actualización operativa poco alentadora y anunciar una emisión de nuevas acciones por valor de 100 millones de dólares. Las acciones pierden casi una cuarta parte de su valor.
- Twilio (TWLO.US). Goldman Sachs retoma su recomendación de "Compra" con un precio objetivo máximo de 300 dólares, destacando las próximas ganancias estructurales derivadas de la implementación de herramientas de IA. Las acciones suben más del 3%.
¿Seguirán cayendo las acciones de Palantir? Michael Burry apuesta que sí
📊¿Qué podemos extraer de la emisión de bonos de SpaceX? Nada positivo...
El KOSPI se recupera de las caídas y avanza más de un 3% impulsado por Samsung Electronics
El Ibex 35 sucumbe a las caídas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.