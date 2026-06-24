Los mercados bursátiles estadounidenses intentan retomar el crecimiento hoy tras un inicio de semana desastroso, en el que se esfumaron la asombrosa cifra de 1,3 billones de dólares de la capitalización del índice Nasdaq 100. La apertura de hoy está marcada por la expectativa del informe trimestral de Micron Technology, empresa que en las últimas semanas se ha coronado como el activo más negociado de Wall Street, superando a la propia Nvidia. Los resultados del gigante de la memoria RAM serán una prueba clave para la solidez de toda la gran apuesta por la inteligencia artificial. Otros factores que contribuyen a la volatilidad son las fluctuaciones históricas del índice Dow Jones y el nerviosismo ante la publicación de la lectura de la inflación de los gastos de consumo personal (PCE) mañana.

Situación del mercado y eventos macroeconómicos clave

El sentimiento global intenta estabilizarse, aunque los inversores han experimentado un periodo de gran volatilidad. El temor en los mercados ha disminuido ligeramente, como lo refleja el índice de volatilidad VIX, que retrocede hasta los 19,21 puntos tras rozar la barrera psicológica de los 20 puntos ayer, y después de haber cotizado por encima de ese nivel a mediados de mes.

Los operadores de Goldman Sachs advierten, sin embargo, que la liquidez del mercado es actualmente escasa, lo que podría exacerbar drásticamente las fluctuaciones de precios en ambas direcciones en las próximas sesiones.

En el mercado de materias primas, el petróleo continúa su tendencia bajista, ya que el WTI se acerca a los 70 dólares por barril y solo necesita cerrar la brecha inicial relacionada con la apertura del mercado tras el inicio de los ataques aéreos estadounidenses contra Irán a finales de febrero para compensar completamente el impacto de la guerra en esta materia prima. Por otro lado, prevalece un sentimiento restrictivo en los mercados, como se observa en el fuerte retroceso del EUR/USD por debajo de 1,14.

En el contexto macroeconómico, los inversores están asimilando la primera reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh y a la espera de la lectura del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) del jueves, que según las previsiones de Bloomberg Economics podría arrojar una postura restrictiva.

¿Cómo se están comportando los contratos de futuros y los distintos sectores?

Nasdaq 100: Tras un intento inicial de recuperación, se observa un descenso del 0,2% en los primeros minutos de negociación. No obstante, el sector tecnológico intenta demostrar que la corrección de junio es simplemente una pausa saludable en la tendencia alcista (el índice aún se encuentra un 28% por encima del nivel de finales de marzo).

S&P 500: El contrato del índice clave se mantiene en el nivel de cierre de ayer, aunque llegó a subir un 0,2%. El mercado en general se mueve con cautela, equilibrando el optimismo tecnológico con las señales de alerta provenientes de la economía tradicional.

Dow Jones: Actualmente, el contrato pierde un 0,15%, pero la atención se centra en él debido a un cambio fundamental e inusual en la estructura del índice.

Russell 2000: Registra un descenso del 0,2%, consolidándose tras los recientes intentos de reasignar capital a empresas más pequeñas.

Análisis técnico Nasdaq 100

Tras desprenderse de 1,3 billones de dólares en lastre en tan solo dos días, el índice tecnológico Nasdaq 100 se encuentra en un punto de inflexión muy interesante. La caída de ayer llevó al índice a la zona de soportes locales, donde la demanda intentó defenderse.

En términos intradiarios, la resistencia clave para los alcistas sigue siendo la zona de la caída de ayer. Un repunte del 0,5% anterior indicaba potencial de recuperación, pero en los primeros minutos de negociación, se produjo una caída por debajo del importante soporte de 29.800 puntos. No obstante, se mantiene el soporte en forma del retroceso de 50,0 de la última onda alcista, y ligeramente por debajo se encuentra el retroceso clave para el impulso alcista, es decir, 61,8.

Lo preocupante es que Goldman Sachs advierte de una burbuja similar a la que se produjo durante la burbuja de las puntocom. Por otro lado, los movimientos actuales aún no son lo suficientemente grandes como para indicar una capitulación total de los compradores. Sin embargo, parece que hoy todo está en manos de Micron. Así como Nvidia salvó al mercado del colapso en su momento, ahora podría depender de los resultados del fabricante de memorias.

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