En las últimas sesiones, no solo las amenazas arancelarias de Donald Trump han agitado a los mercados financieros. Otro factor, mucho más estructural, ha sido el fuerte repunte de los rendimientos de la deuda japonesa, que ha introducido una volatilidad significativa a nivel global. El bono del gobierno japonés a 40 años superó el 4% por primera vez desde que se emite este vencimiento en 2007, mientras que el bono a 10 años rozó el 2,33%, su nivel más alto desde 1999. Este movimiento a lo largo de toda la curva refleja una creciente pérdida de confianza por parte de los inversores.

Japón vuelve a apostar por estímulos… y más deuda

Mientras que episodios como la amenaza sobre Groenlandia fueron rápidamente olvidados por el mercado, en Japón la preocupación es más profunda y persistente. Las elecciones anticipadas convocadas para el próximo mes por la primera ministra Sanae Takaichi han encendido las alarmas, ya que su programa económico gira en torno a una fuerte expansión fiscal. Entre sus promesas destaca la reducción temporal del impuesto al consumo, lo que implicaría una pérdida de ingresos cercana a los 31.000 millones de dólares anuales.

Esta medida se suma a un amplio paquete de estímulo aprobado en noviembre por valor de unos 116.000 millones de dólares, que incluye subsidios energéticos, ayudas directas a los hogares y apoyos a la política industrial en sectores como semiconductores e inteligencia artificial. El problema de fondo no es solo el tamaño del gasto, sino su escasa eficacia: Japón lleva décadas aplicando estímulos que no han logrado reactivar el crecimiento económico, pero sí han disparado la deuda pública hasta el 250% del PIB, frente al 63% registrado tras el estallido de la burbuja en 1990.

Esta dinámica tiene consecuencias claras. Hoy, el servicio de la deuda consume cerca de una cuarta parte del presupuesto público, muy por encima de partidas como el gasto en defensa, que representa apenas el 7,5%, siendo los intereses de la deuda el 10% del total. Reducir impuestos sin recortar gasto por otro lado no es estímulo: es irresponsabilidad fiscal, y los mercados lo saben.

El yen, la inflación y el riesgo de una crisis financiera

A esta fragilidad se suma otro problema estructural: la enorme dependencia de Japón de las importaciones. El país importa cerca del 90% de la energía que consume y alrededor del 60% de los alimentos. Cuando el endeudamiento crece y la confianza se deteriora, el yen se devalúa, encareciendo las importaciones y reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así, mientras el gobierno intenta aliviar la carga fiscal, el aumento de los rendimientos de los bonos deja cada vez menos margen presupuestario y encarece el coste de vida.

Además, la combinación de estímulos fiscales y depreciación de la divisa eleva el riesgo de un nuevo repunte inflacionario. Si eso ocurre, el Banco de Japón se verá obligado a subir aún más los tipos de interés, lo que podría poner en jaque a numerosas empresas zombi que sobreviven gracias al crédito barato y que absorben recursos sin generar beneficios reales.

El riesgo no se limita al sector corporativo. En 2023, varios bancos regionales en Estados Unidos quebraron cuando la caída en el precio de los bonos redujo el valor económico de sus activos, debilitó sus balances y erosionó su capacidad de obtener liquidez. Al enfrentarse a retiradas de depósitos, se vieron obligados a vender bonos depreciados, transformando pérdidas latentes en pérdidas reales. La pregunta es inevitable: ¿qué podría ocurrir en Japón, donde los grandes compradores de deuda pública han sido precisamente los inversores institucionales?

El tiempo dirá cómo termina este experimento, pero por ahora una cosa está clara: los vigilantes de los bonos ya han aterrizado en Tokio… y su visita rara vez trae buenas noticias.