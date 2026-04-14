A pesar de que ayer se anunciara un posible bloqueo a buques procedentes de puertos iraníes, el mercado no interpretó este mensaje como una amenaza real que impida alcanzar un acuerdo diplomático durante el periodo de alto el fuego.

En este escenario, donde los inversores descuentan una desescalada considerable, los índices estadounidenses cerraron en positivo, con un repunte destacado en sectores especialmente castigados en semanas anteriores, como el software.

A la cabeza del índice destacó uno de los valores más controvertidos del mercado por el binomio riesgo–rentabilidad que implica su estrategia de negocio: Oracle.

El gigante de las bases de datos y del software empresarial creado por Larry Ellison está realizando un auténtico all‑in en la infraestructura crítica de los centros de datos, posicionándose como proveedor y pilar fundamental de la pirámide de la inteligencia artificial.

Tras semanas de caídas, las acciones de Oracle lograron un salto intradiario del 12%. La pregunta es evidente: ¿qué ha provocado este impulso tan fuerte?

Oracle asegura uno de los dos pilares clave para dominar la infraestructura de IA: la energía

Si pensamos en los elementos esenciales que debe tener una compañía para convertirse en un suministrador clave de centros de datos de IA, encontramos dos pilares: energía e infraestructura.

Ayer, Oracle logró asegurar uno de ellos. La compañía firmó un acuerdo con Bloom Energy para adquirir hasta 2,8 gigavatios de energía mediante celdas de combustible, un movimiento decisivo que refuerza su estrategia de expansión y responde al principal cuello de botella del sector: la disponibilidad eléctrica.

El anuncio impulsó a ambas compañías: las acciones de Oracle subieron un 12%, mientras que Bloom Energy un 5,9%.

¿Por qué este acuerdo es tan relevante?

A primera vista, podría parecer un acuerdo energético más. Pero la realidad es que el suministro eléctrico en los centros de datos no funciona como en los hogares, donde basta con pagar para tener acceso a la energía necesaria.

La demanda eléctrica de los centros de datos se ha disparado de forma exponencial por la evolución de la inteligencia artificial y la enorme capacidad de cómputo que requieren los modelos avanzados.

El problema es que la red eléctrica no ha logrado adaptarse a este crecimiento, lo que provoca retrasos en la construcción de nuevos centros.

Para ponerlo en contexto:

A finales de 2025, los centros de datos consumían cerca del 1 % de la electricidad de España (según Schneider Electric).

En pocos años, esta cifra podría multiplicarse hasta el 5 %.

A esto se suman riesgos regulatorios: ante el crecimiento acelerado de estas instalaciones y la amenaza de saturación de la red, algunos gobiernos estudian restricciones o requisitos medioambientales más estrictos.

En este escenario, las compañías que logren asegurar un suministro eléctrico estable podrán continuar con sus proyectos sin retrasos.

Oracle ya había sufrido aplazamientos en el pasado, por lo que este acuerdo reduce uno de los riesgos más relevantes de su expansión y explica la fuerte reacción positiva del mercado.

Bloom Energy: el gran beneficiado del boom energético de la IA

Bloom Energy no es un proveedor energético tradicional. En lo que va de año, su acción se ha revalorizado un 95%, y en 12 meses acumula un espectacular 960%.

Este ascenso está directamente ligado al crecimiento explosivo de la infraestructura de IA. Bloom genera electricidad de forma modular, rápida y sin depender de la red tradicional. La explosión de demanda energética por parte de las grandes tecnológicas ha convertido a Bloom en uno de los pocos proveedores capaces de cubrir ese déficit.

Cada nuevo anuncio de expansión, como el de Oracle, refuerza su papel estratégico y alimenta su rally bursátil.

Las acciones de Oracle suben con el acuerdo, pero aún acumulan pérdidas

Oracle se ha convertido en una de las acciones más seguidas del sector de bases de datos. La compañía está realizando una apuesta agresiva por convertirse en un actor clave en la infraestructura de IA, firmando acuerdos millonarios con hyperscalers y empresas de inteligencia artificial. Sin embargo, su gran reto será convertir estos acuerdos en ingresos reales.

Oracle se enfrenta a múltiples riesgos:

elevado endeudamiento

posible desaceleración de la inversión en IA

concentración de clientes (como OpenAI)

suministro energético

riesgos políticos y regulatorios

Estos factores explican que las acciones hayan caído más de un 50% en los últimos meses. Aun así, los catalizadores alcistas son significativos: si la compañía logra mitigar estos riesgos y transformar los acuerdos en ingresos recurrentes, el potencial de revalorización es muy elevado. Incluso después del rebote de ayer, las acciones Oracle todavía caen un 20% en lo que va de año.

Un acuerdo que marca un punto de inflexión

El acuerdo entre Oracle y Bloom Energy marca un punto de inflexión en la carrera por asegurar energía para la inteligencia artificial.

Con un contrato de hasta 2,8 GW, tecnología modular capaz de acelerar despliegues y un sistema eléctrico cada vez más tensionado, Oracle apuesta por garantizar su crecimiento sin depender de la red pública.

En un momento en el que la energía se ha convertido en el recurso más escaso de la IA, este movimiento posiciona a la compañía con una ventaja competitiva clara frente a sus rivales.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Oracle

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Oracle, cuya evolución bursátil puede verse influida por grandes anuncios de inversión, acuerdos energéticos o movimientos en el sector de la inteligencia artificial.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Oracle podría verse favorecida por nuevos contratos, expansión de centros de datos o mejoras en resultados, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por tensiones energéticas, retrasos en proyectos o volatilidad del sector tecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Además, en XTB nuestros usuarios también pueden comprar acciones de Oracle.