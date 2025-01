¿Qué esperar del BCE y qué impacto tendrá su nuevo recorte?

El Banco Central Europeo (BCE) celebrará hoy su primera reunión del año 2025, en la que se espera que se recorten los tipos de interés por cuarta vez consecutiva. A pesar del repunte que experimentó la inflación de la zona euro en diciembre de 2024, cuando se situó en un 2,4%, el mercado está dando por hecho que el organismo presidido por Christine Lagarde recortará los tipos en 25 puntos básicos, a fin de combatir la falta de crecimiento económico de la región. Pero ¿qué podemos esperar de la reunión del BCE y qué impacto tendrá su decisión en los mercados? El BCE acometerá un recorte de 25 puntos básicos Aunque el mercado descuenta en un 100% las probabilidades de que el BCE recortará los tipos en 25 puntos básicos, el camino a seguir durante los próximos meses por parte del organismo presidido por Christine Lagarde ofrece algunas dudas. En estos momentos, se descuentan tres reducciones en el primer semestre, con una posible pausa en abril, lo cual dejaría los tipos de interés en niveles que deberían acercarse al 2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, la principal pregunta es si se atreverá a hacerlo Christine Lagarde, puesto que este escenario difiere respecto a la hoja de ruta de la FED, que en estos momentos parece descontarse que sólo hará dos recortes de tipos en todo el año. Ambos bancos centrales están preocupados por los planes económicos del presidente estadounidense Donald Trump, y las posibles consecuencias que los aranceles pudieran tener en la evolución de los precios, pero dado lo imprevisible de sus movimientos, es difícil calcular sus implicaciones. Otro problema para el BCE es la inflación de los servicios, que está estancada alrededor del 4%, aunque hay esperanzas de que las presiones salariales bajen lo cual permita que las empresas aumenten los precios a un ritmo más lento en los próximos meses. El principal motivo de los recortes de tipos: el crecimiento El principal motivo que se esgrime para estar a favor de los recortes de tipos del BCE es la falta de crecimiento. Esta mañana se han conocido algunos datos en el Viejo Continente que han dejado a los inversores todavía más preocupados sobre las dos principales economías de la región. El crecimiento trimestral en el último trimestre del año tanto en Francia como en Alemania ha sido negativo, siendo en ambos casos una décima inferior a lo previsto. Tampoco lo hace mucho mejor en su conjunto la eurozona, que se queda en un crecimiento del 0% en el último trimestre, una décima por debajo de lo esperado. Aun así, si se compara anualmente, la zona euro ha crecido un 0,9%. Alemania, la gran preocupación europea, siembra dudas El caso de Alemania, la otrora locomotora europea, es el más llamativo. Las perspectivas de crecimiento anuales se revisaron ayer a la baja antes de las elecciones anticipadas del próximo mes que, de momento, y según las encuestas, deja un entorno de incertidumbre política en los próximos meses. Sin embargo, el Dax 40 está conquistando en los últimos días sus máximos históricos. Esta diferencia entre el comportamiento de la economía del país y su principal índice radica fundamentalmente en dos factores. En primer lugar, la composición de cada uno de ellos. Mientras que en la economía germana, el inmobiliario o las automovilísticas tienen un gran peso, en el Dax alemán las tecnológicas encabezadas por SAP cobran gran protagonismo. En segundo lugar, es la diversificación geográfica de los resultados de las compañías del Dax. En estos momentos se estima que aproximadamente el 80% de los beneficios logrados por las compañías del índice se generan fuera de Alemania. ¿Qué esperar del euro? Todo el mundo daba por hecho que Donald Trump implantaría fuertes aranceles a Europa. Sin embargo, de momento parece que el nuevo presidente de Estados Unidos ha puesto su foco en México y Canadá. Los aranceles estadounidenses a las importaciones procedentes de Europa podrían obligar al BCE a aplicar recortes más elevados para apuntalar el crecimiento, lo que perjudicaría al euro. Mientras tanto, el dólar se vería respaldado por el mantenimiento de las tasas de la Reserva Federal en niveles elevados para compensar la posibilidad de que los aranceles reavivan la inflación estadounidense. La moneda común ha subido más del 3% en las últimas dos semanas por la expectativa de que los aranceles se retrasarían o incluso se cancelarían. Esas subidas se revirtieron el martes después de que Trump prometiera aranceles generalizados "mucho mayores". Opinión de XTB La falta de crecimiento en Europa está siendo más profunda de lo que podríamos esperar. Todo quedará en manos de Donald Trump, pero esperamos recortes incluso más agresivos que lo que el mercado descuenta, dejando los tipos por debajo de la tasa neutra y en un nivel que pudiera incluso considerarse como expansivo. Ante este entorno, no descartamos que Europa siga durante un tiempo haciéndolo mejor que Estados Unidos. Las acciones del Viejo Continente se han quedado muy rezagadas de Estados Unidos en los últimos años. Actualmente cotizan a descuento respecto a los principales índices de Estados Unidos, y si a eso le sumamos los fuertes recortes de tipos esperados, los altos dividendos que ofrece las empresas en general la región, y un crecimiento en dobles dígitos de los beneficios esperados en las próximas presentaciones de resultados podríamos argumentar que a nivel táctico Europa puede aprovechar diferentes vientos de cola. También vemos con mejores ojos la renta fija de gobierno europea. Los recortes de tipos, la falta de crecimiento económico, la caída en la inflación, la baja productividad o el desastre demográfico son factores que tienen un impacto directo en la rentabilidad de los bonos.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.