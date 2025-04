¿Cambiará las perspectivas de la Fed? Hoy a las 14:30 se publica el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondientes a marzo. Los pronósticos sugieren que el impulso de los precios se desaceleró el mes pasado, en consonancia con el debilitamiento de la demanda y la confianza del consumidor. Sin embargo, podrían surgir indicios tempranos de presión sobre los precios en categorías como las importaciones chinas y los automóviles. A continuación, el consenso del mercado para el IPC de marzo: IPC subyacente (interanual): Pronóstico: 3,0%. Anterior: 3,1%.

IPC subyacente (mensual): Pronóstico: 0,3%. Anterior: 0,2%.

IPC general (interanual): Pronóstico: 2,6%. Anterior: 2,8%.

IPC general (mensual): Pronóstico: 0,1%. Anterior: 0,2%. ¿Qué podría revelar el IPC? En marzo, es probable que observemos la continuación de las tendencias en las categorías de precios más volátiles. El repunte de principios de año en los precios de los alimentos (impulsado principalmente por los huevos y la carne) ha remitido, y se espera que los precios de la energía bajen la cifra general. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dicho esto, la presión sobre los precios podría aflorar en sectores con gran dependencia de las importaciones chinas, como el mobiliario y la confección. Si bien los aranceles del 20% impuestos a China durante el último mes probablemente se absorberán parcialmente por la reducción de los márgenes, es posible que algunos de los costes adicionales ya se hayan trasladado a los consumidores. La situación en el sector servicios sigue siendo crucial, ya que ha sido el principal factor determinante de las lecturas del IPC y el PCE en los últimos meses. Si bien las tarifas aéreas y la notoria inflación de los alquileres podrían estabilizarse, la presión alcista en los seguros y los servicios sanitarios podría compensar con creces las caídas en otras categorías de servicios. Fuente: XTB Research, con base en los datos de Macrobond. ¿Qué opina la Fed? La Reserva Federal se enfrenta a un desafío complejo. Las disrupciones comerciales globales se encuentran en niveles récord, y el verdadero impacto de las restricciones comerciales aún es difícil de cuantificar. La volatilidad se mantiene elevada, como lo demuestra el sorpresivo anuncio de Trump ayer de una pausa de 90 días en el aumento de aranceles para la mayoría de los socios comerciales. Algunos analistas sugieren que el informe del IPC de hoy podría ser el último en mostrar una tendencia desinflacionaria, ya que se espera que los precios vuelvan a subir a partir de abril. Durante su discurso más reciente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó una postura cautelosa respecto al impacto de los aranceles en el IPC y la economía en general. Powell reconoció que los aranceles son más altos de lo previsto y representan un riesgo real para la estabilidad de precios. Al mismo tiempo, las barreras comerciales podrían frenar el crecimiento económico, complicando la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. Concluyó afirmando que la Reserva Federal no se precipitaría a recortar los tipos de interés y que debería seguir siendo una fuente de calma, análisis racional y estabilidad. Otros miembros de la Fed han compartido su visión en los últimos días : John Williams (presidente de la Reserva Federal de Nueva York) expresó cautela ante cualquier cambio repentino en la política monetaria en respuesta a los aranceles, advirtiendo que podrían interrumpir el proceso de desinflación en curso e impulsar temporalmente el IPC al alza.

Thomas Barkin (presidente de la Reserva Federal de Richmond) se hizo eco de estas preocupaciones, afirmando que los aranceles podrían complicar los esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación y aumentar la presión sobre los precios al consumidor. A largo plazo, las perspectivas apuntan claramente a un aumento de las presiones sobre los precios. Sin embargo, es poco probable que el informe de inflación de marzo muestre por el momento un impacto significativo relacionado con los aranceles. Se espera que dicha influencia se haga más visible en abril, si se mantiene el arancel actual del 10%. ¿Qué esperar de los tipos de interés? Las expectativas de recortes de tipos han disminuido significativamente tras la decisión de Trump de suspender los aranceles recíprocos durante 90 días. A principios de semana, los mercados estimaban una probabilidad del 60% de un recorte en mayo y del 100% para junio. Ahora, esas probabilidades han cambiado a tan solo el 20% para mayo y el 60% para junio, lo que supone una probabilidad combinada del 80%. Por ahora, no se espera que el informe del IPC de hoy cambie sustancialmente el rumbo de la Fed. Los mercados aún anticipan tres recortes de tipos para finales de año. Fuente: Bloomberg Finance LP

