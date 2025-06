¿Qué esperar del mercado americano?

Los mercados americanos muestran señales de recuperación tras una semana marcada por tensiones políticas. Antes de la apertura, los futuros de los principales índices Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones se encuentran en terreno positivo, indicando un posible repunte tras las caídas recientes. Las acciones de Tesla Las acciones de Tesla (TSLA.US) experimentaron una caída del 14% el jueves, afectadas por la disputa pública entre Elon Musk y el presidente Donald Trump, quien amenazó con retirar las ayudas federales a la compañía. Sin embargo, en las operaciones previas a la apertura de hoy, las acciones de Tesla muestran una recuperación de aproximadamente el 4%, impulsadas por informes de que se están llevando a cabo conversaciones para resolver el conflicto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Broadcom Broadcom (AVGO.US) reportó ingresos de 15 mil millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento del 20% interanual, impulsado por la creciente demanda en el sector de la inteligencia artificial. A pesar de superar las expectativas de ganancias, las acciones de la compañía cayeron cerca del 4% en las operaciones previas a la apertura, debido a que su pronóstico de ingresos para el próximo trimestre no cumplió con las expectativas del mercado. El sector de semiconductores para inteligencia artificial continúa mostrando fortaleza. Broadcom proyecta un crecimiento del 60% en ingresos relacionados con IA para este año fiscal, alcanzando los 20 mil millones, y espera llegar a 30 mil millones en 2026. Este crecimiento posiciona a Broadcom como el segundo mayor proveedor en este segmento, solo por detrás de Nvidia. Datos macroeconómicos Los mercados están pendientes al informe de empleo americano NFP de mayo, publicado hoy a las 14:30. El dato ha superado las expectativas de 125,000 nuevos empleos, con un valor de 140.000, aunque continúa lejos de los 177.000 registrados en abril. La tasa de desempleo se mantiene estable en 4.2%, lo que podría influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal.

