¿Qué hay detrás de las caídas del Ethereum?

El precio del Ethereum se hunde hoy un 5%, acumulando pérdidas del 30% en lo que va de año. Este desplome no es casualidad, y responde a una convergencia de presiones macroeconómicas, salidas institucionales, competencia creciente y señales técnicas alarmantes. A continuación, desglosamos las causas en profundidad.

Contexto macroeconómico adverso

El principal detonante de la caída de Ethereum en 2026 es el giro de aversión al riesgo de los mercados ante un escenario macroeconómico incierto

La guía futura de la Reserva Federal es claramente restrictiva: un recorte previsto para el 2026 en el mejor de los casos, muy por debajo de los tres que el mercado había descontado. Incluso podríamos enfrentar el escenario contrario, hasta 3 subidas de tipos en la segunda mitad de año si entramos en un escenario de estanflación por el conflicto de Irán.

En estos momentos, y a pesar del enfriamiento del mercado laboral (con solicitudes de desempleo superiores a lo esperado), la inflación subyacente se mantiene "pegajosa", lo que limita el margen de maniobra de la Fed para aliviar la política monetaria.

En este entorno, los inversores institucionales han reducido exposición a activos que superan la volatilidad media del mercado, como es el caso de Ethereum, que históricamente sufre más que Bitcoin en episodios de aversión al riesgo.

El resultado es que Ethereum es percibido como un activo especulativo, siendo uno de los más castigados en esta rotación hacia refugios seguros.

Salidas de capital institucional

Las salidas de capital no son de minoristas asustados, sino de grandes gestores de activos reduciendo exposición a ETH. Cuando las “ballenas” (tenedores de más de 100.000 Ethereum) venden o dejan de absorber presión vendedora, el mercado interpreta debilidad estructural.

Ayer, los ETFs de Ethereum registraron su sexto día consecutivo de salidas netas, con 8,5 millones de $ adicionales evacuados.

Competencia feroz: Solana devora cuota de mercado

Ethereum enfrenta una pérdida de relevancia operativa frente a blockchains rivales más rápidas y baratas. La consecuencia es que los desarrolladores y usuarios migran hacia alternativas como Solana, Tron o nuevas ZK-EVM, erosionando la ventaja de primer movimiento de Ethereum en finanzas descentralizadas (DeFi).

Aunque Ethereum mantiene liderazgo en descentralización y seguridad, el mercado castiga su lentitud y costes elevados en un ciclo donde la eficiencia importa más que nunca.

Preocupa el análisis técnico de Ethereum

El análisis técnico de Ethereum dibuja un panorama bajista, ya que la media móvil de 50 días está a punto de cruzar por debajo de la de 200 días, patrón históricamente asociado a caídas prolongadas. La última vez que ocurrió (febrero 2025), el precio del Ethereum se redujo un 50% en sólo 2 meses.

Además, el RSI se sitúa por debajo de 50 puntos, lo que muestra que los vendedores mantienen el control, sin señales de agotamiento.

Correlación con el precio del Bitcoin

Ethereum no cae en solitario, ya que el precio del Bitcoin también retrocede un 2,8% intradía. La correlación entre Bitcoin y Ethereum se mantiene elevada, pero Ethereum sufre caídas porcentualmente mayores en episodios de estrés.

¿Por qué hay una mayor volatilidad en el precio del Ethereum?

Mayor exposición a posiciones apalancadas.

Menor liquidez relativa en momentos de pánico.

Percepción de mayor riesgo frente a Bitcoin, visto en ocasiones como oro digital.

Próximo escenario para el Ethereum

A pesar del colapso del precio, los fundamentales de Ethereum no se han deteriorado, ya que las posiciones de Ethereum están en máximos, señal de que los holders de largo plazo no venden. A esto se suma que grandes bancos como JPMorgan siguen desarrollando productos tokenizados sobre Ethereum, aunque no necesariamente compren ETH. Los inversores de corto plazo buscan confirmar la reversión mediante un incremento del volumen (recuperar la resistencia de los 2.200$ y pensar en la de 3.000$ antes del verano). Por su lado, los de largo plazo tienen la confianza de que los fundamentales de Ethereum siguen intactos. Si se confirma la vuelta del capital institucional, el soporte actual de 2.000$ puede ser el punto pivote de una fase de acumulación.